「嫌な家」とは？【漫画】本編を読む郵便配達員たちは、郵便物がある限り「あの配達先には行きたくない」とは言えない。しかし、配達中に「嫌な感じ」のする住宅に遭遇することもあるという。遠くから見ただけで背筋が凍り、近づくと震えと頭痛がひどくなる…そんな物件があるという。これは、霊感のある郵便配達員が実際に経験した、怖い物件の話だ。■「コロナ禍」が招いた恐怖…配達員が目にしたおぞましい光景嫌な家_P02嫌な家