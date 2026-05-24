事故物件」は決して少なくない「殺人事件があった家に2年間も住んでいたなんて、今思うとゾッとします。そういえば、あの頃は時々、ワケもなく肩が重くなることがありました」東京都内に暮らす会社員の田中美咲さん（32歳・仮名）がそう振り返る。「駅から徒歩数分でこの家賃は破格だ」と契約した賃貸物件だったが、ある日の仕事帰り、近所に住む年配の男性から「あの部屋はどうだ？幽霊とか出るのか？」と声をかけられ、4年前