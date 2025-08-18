¡Ú²Æ¤Î¹Ã»Ò±à2025¡Û¤¤¤è¤¤¤è²Â¶¡ª ¸½ÃÏ¼èºàµ¼Ô¤¬¡ÖÈèÏ«ÅÙ¡×¡ÖÁª¼êÁØ¡×¡ÖÀï½Ñ¡×¤«¤éÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤òÍ½ÁÛ
²Æ¤Î¹Ã»Ò±à2025 ½à¡¹·è¾¡¤«¤é¤ÎÀï¤¤¤ò¸½ÃÏ¼èºàµ¼Ô£µ¿Í¤¬Í½ÁÛ¡Ê¸åÊÔ¡Ë
ÁÏÀ®´ÛÀï¤Î£²²ó¡¢¥ì¥Õ¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤ÇÆóÎÝ¤ò´Ù¤ì¤¿´ØÅì°ì¹â¤Î±Û¸å½ÙÍ´¡¡photo by Matsuhashi Ryuki
ÅÄ¿¬¸ÍÀ»á¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÄãÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥È¤È¹ó½ë¨¡¨¡¡£¸½Âå¤Î²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå¤Ï¤³¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£ÄãÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤É¤¦ÆÀÅÀ¤¹¤ë¤«¡£¹ó½ë¤Î¤Ê¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±¥¨¡¼¥¹¤Ò¤È¤ê¤ËÍê¤é¤ºÅê¼ê¿Ø¤ò¤ä¤ê¤¯¤ê¤¹¤ë¤«¡£¤³¤ì¤é¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¤¬Í¥¾¡¤Ø¤ÎÉ¬¿Ü¾ò·ï¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÄãÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥È¤ÏÆ³Æþ¤«¤é£±Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¡¢»ØÆ³¼Ô¡¢¹â¹»À¸¤È¤â¤Ë¤«¤Ê¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ìÄê°Ê¾å¤Î³ÑÅÙ¤¬¤Ä¤¯¤ÈÂÇµå¤¬Èô¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£º£Âç²ñ¤â£³²óÀï½ªÎ»»þÅÀ¡Ê40»î¹ç¡Ë¤Ç£·ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊºòÇ¯¤Ï41»î¹ç¤Ç£¶ËÜ¡Ë¡£Äã¤¤ÂÇµå¤òÅ°Äì¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤Ï¹¥Åê¼ê¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡££²¥±¥¿°ÂÂÇ¤ÏË¾¤ß¤Ë¤¯¤¤¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¤°ÂÂÇ¤ÇÆÀÅÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¥¢¥¦¥È¤ÎÆâÍÆ¡£¥¢¥¦¥È¤Ç¤âÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤ë¿ÊÎÝÂÇ¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤«¡£Áö¼Ô¤¬ÎÝ¾å¤ËÅ£ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ëÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¥¢¥¦¥È¤ò¤¤¤«¤Ë¸º¤é¤»¤ë¤«¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢ºÇ¤âÆâÍÆ¤Î¤¢¤ë¥¢¥¦¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´ØÅì°ì¤À¡£¥Õ¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï£²»î¹ç¤Ç£µ¤Ä¤Î¤ß¡ÊÃæ±ÛÀï¤Ï¤ï¤º¤«£±¡¢ÁÏÀ®´ÛÀï¤Ï£´¡Ë¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Áö¼Ô¤Î¸å¤í¡Ê±¦Êý¸þ¡Ë¤ËÂÇ¤Á¡¢ºÇÄã¤Ç¤â¿ÊÎÝ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÏÀ®´ÛÀï¤Ç¤Ï°ì»à°ìÎÝ¤Ç¥Õ¥é¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤òÁê¼ê»°ÎÝ¼ê¤¬Êáµå¤Ç¤¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÎÝÁö¼Ô¤ÎÆ£¹¾ÃÚÌç¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Íî¤Á¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¤¹¤°¤ËÆóÎÝ¤ËÁö¤Ã¤Æ¿ÊÎÝ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥¤¤Î¤¿¤á¡¢Êáµå¤µ¤ì¤¿¤é°ìÎÝ¤ËÌá¤ì¤ë°ÌÃÖ¤ÇÂÇµå¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Â¾¹»¤ÎÁö¼Ô¤Ê¤éÆóÎÝ¥Õ¥©¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£ÁöÎÝ¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢ÌµÂÌ¤Ê¥¢¥¦¥È¤ò¸º¤é¤»¤ëÍ×°ø¤À¡£
¡¡Áö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤âÉ¬¿Ü¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢´ØÅì°ì¤Ï¤³¤Á¤é¤âÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨¤Ï£¹³ä¡Ê10²óÃæ£¹²óÀ®¸ù¡Ë¡£°ìÈ¯¤Î¤¢¤ëÂÇ¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤·¤Ö¤È¤¯¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÅÀ¤ò¼è¤ë°Õ¼±¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤À¡£
¡¡¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹¡¦ºäËÜ¿µÂÀÏºÍê¤ß¤ÎÅê¼ê¿Ø¤À¤¬¡¢ÁÏÀ®´Û¤È¤Î»î¹ç¤ÏÅìÅìµþÂç²ñ¤Ç£²»î¹ç¤Î¤ß¤ÎÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿ÀÐÅÄÃÈÀ¥¤¬ÀèÈ¯¤·¤Æ£µ²ó£±¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£ÀÐÅÄ¤¬ÁÏÀ®´ÛÀï¤Ë¶á¤¤Åêµå¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ºòÇ¯¤¢¤È°ìÊâ¤ÇÆ¨¤·¤¿ÄºÅÀ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥¢¥¦¥È¤ÎÆâÍÆ¡¢¥Ð¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨¤«¤é¤¤¤¯¤È¡¢´ØÅì°ì¤Ë¼¡¤¤¤Ç¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ë¤Î¤¬µþÅÔ¹ñºÝ¤È²£ÉÍ¡£µþÅÔ¹ñºÝ¤Ïºò²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡¢²£ÉÍ¤Ïº£½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¸«¤»¤¿Äã¤¤ÂÇµå¤òÅ°Äì¤¹¤ë°Õ¼±¤ò·ÑÂ³¡£²£ÉÍ¤Î¥Ð¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨¤Ï£¹³ä£²Ê¬£¹ÎÒ¡Ê14²óÃæ13²óÀ®¸ù¡Ë¤È´ØÅì°ì¤ò¾å²ó¤ë¡£Î¾¹»¤È¤â¤ËÃÏÊýÂç²ñ¤«¤éµÕÅ¾¤Ë¤Ä¤°µÕÅ¾¤ÇÇÔÀïÀ£Á°¤Î»î¹ç¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¯¼Ô¤Ê¤¬¤é´ÊÃ±¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤·¤Ö¤È¤µ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µþÅÔ¹ñºÝ¤Ïºò²Æ¤ÎÍ¥¾¡Åê¼ê¡¦À¾Â¼°ìµ£¤¬½éÀï¡Ê£²²óÀï¡Ë¤Î·òÂç¹âºêÀï¤Ç160µå¤òÅê¤²¤ÆÈè¤ì¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£³²óÀï¤Î¿ÔÀ¿³Ø±àÀï¤Ç¤Ï¼òÃ«²Âµª¤¬£µ²ó¤òÅê¤²¤ÆÀ¾Â¼¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤¿¡£´ØÅì°ìÆ±ÍÍ¡¢£²²óÀï¤«¤é¤ÎÅÐ¾ì¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤«¡£
¡¡£±²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì¤Î²£ÉÍ¤Ï¼çÀï¤Î¿¥ÅÄæÆ´õ¤¬½éÀï¤ÎÆØ²ìµ¤ÈæÀï¡¢£³²óÀï¤ÎÄÅÅÄ³Ø±àÀï¤ò°ì¿Í¤ÇÅê¤²È´¤¤¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â´°Éõ¤¹¤ë°µ´¬¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆØ²ìµ¤ÈæÀï¤Ç¤Ï±«¤Ë¤è¤ë£±»þ´Ö£·Ê¬¤ÎÃæÃÇ¤ò¶´¤ó¤Ç¤Î´°Åê¡¢ÄÅÅÄ³Ø±àÀï¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î´°Åê¤È¡¢ÉéÃ´¤ÎÂç¤¤¤¤Ê¤«¤ÇÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ£±¤Îº¸ÏÓ¡¦±üÂ¼Íê¿Í¡¢°½±©Àï¤ÇÀèÈ¯¤·146¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÃÓÅÄÀ»Ëà¤éËÉÙ¤ÊÅê¼ê¿Ø¤òÊú¤¨¤ë¤¬¡¢¿¥ÅÄ¤¬¤«¤Ê¤êÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¹ó½ë¤Î¤Ê¤«¤Î½ªÈ×Àï¤ò¸«¿ø¤¨¡¢´ØÅì°ì¡¢µþÅÔ¹ñºÝ°Ê³°¤Ë¤âÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡¢¸©´ôÉì¾¦¤¬¥¨¡¼¥¹¤òÀèÈ¯¤µ¤»¤º¤Ë¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡¦ÌÚ²¼ÂëÂç¡¢£²»î¹ç´°Åê¤ÎÆüÂç»°¡¦¶áÆ£Í¥¼ù¡¢£²Ç¯À¸¤Î¸©´ôÉì¾¦¡¦¼ÆÅÄÁóÎ¼¤È¤â¤ËÈèÏ«¤Î¿§¤¬Ç»¤¤¡£²Æì¾°³Ø¤Ï£³²óÀï¤ÎÀçÂæ°é±ÑÀï¤ËÈ÷¤¨¡¢£²²óÀï¤ÎÌÄÌçÀï¤Ç¿·³ÀÍ¸¾¤òÀèÈ¯¤µ¤»¤¿¤¬¡¢ÀçÂæ°é±ÑÀï¤¬¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¤¿¤á¤Ë¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎËöµÈÎÉ¾ç¤Ï169µå¤òÅê¤¸¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤¬ºÇ¤âÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï»³Íü³Ø±¡¤À¤¬¡¢194¥»¥ó¥Á¡¢100¥¥í¡¢ºÇÂ®150¥¥í±¦ÏÓ¡¦¸ÖÅÄÍÛÀ¸¤Ï£²Ç¯À¸¤Ç¹â¹»Æþ³Ø¸å¤Î´°Åê¤Ï¥¼¥í¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ç¤Ï¡Ö¥Í¥¯¥¹¥ÈÂçÃ«æÆÊ¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë°ïºà¤À¤±¤Ë¡¢¾Íè¤ò¹Í¤¨¤Æ80µåÁ°¸å¤ÎÅêµåÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ó½ë¡¢µå¿ô¤Ê¤É´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Åê¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¹â¹»À¸¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÈèÏ«¤«¤éËÜÍè¤ÎÅêµå¤¬¤Ç¤¤ºÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤â¡¢µÕÅ¾¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÆÍÇ¡¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¤Î¤â¹â¹»Ìîµå¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢»þÂå¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Ìîµå¤¬¾¡¤Ä¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡¢²¿¤â¤«¤âÊ¤¤¹¥ß¥é¥¯¥ë¤òµ¯¤³¤¹¹â¹»À¸¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡£»Ä¤ê£·»î¹ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë´Ñ¤¿¤¤¡£
²£ÉÍ¤Î£²Ç¯À¸±¦ÏÓ¡¦¿¥ÅÄæÆ´õ¡¡photo by Ohtomo Yoshiyuki
µÆÃÏ¹â¹°»á¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤Þ¤º¤Ï¤ªÏÍ¤Ó¤«¤é¡£º£Ç¯¤âÂç²ñÁ°¤ÎÍ¥¾¡Í½ÁÛ¤ò³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¤Þ¤¿Àº¿Ê¤·¤¿¤¤¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¤òÍ¥¾¡Í½ÁÛ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¡£¹âÉôÎ¦¤È¤¤¤¦°ïºà¤ÎÂ¸ºß¤ò¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¹¬¤¤¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¤¬ÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿Áê¼ê¤¬¡¢»ä¤¬²Æì¾°³Ø¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤»¤á¤Æ¤â¤Îµß¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤êÀïÎÏ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¡¢¹ü¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¤â¡¢£³²óÀï¤ÇÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤ËÀËÇÔ¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢°ìÈ¯¾¡Éé¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÄË´¶¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ù¥¹¥È£¸¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤ÇÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ÎºÆÍ½ÁÛ¤ò......¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÊÔ½¸Éô¤«¤é¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤Ç¤Ë°ìÅÙÍ½ÁÛ¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤ë¿È¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÀï°Õ¤ÏÁÓ¼º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤Í¤¯¤ì¤¿¸«Êý¤Ê¤É¤»¤º¤Ë¡¢¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ë²£ÉÍ¤òµó¤²¤¿¤¤¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ï¡¢È×ÀÐ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£ÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿Àï¤¤¤Ö¤ê¤¬¸÷¤ë¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¡¢º£Âç²ñ23²ó2/3¤òÅê¤²¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤Î£²Ç¯À¸±¦ÏÓ¡¦¿¥ÅÄæÆ´õ¤Ï¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿°ìÈé¤à¤±¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡°½±©¤È¤Î£²²óÀï¡¢¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ»þ¤Î½éµå¤ËÅê¤²¹þ¤ó¤À152¥¥í¤Ë¤Ïáã¤ì¤¿¡£ÁÖ²÷¤Êµ°Æ»¤òÉÁ¤¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¡¢ÊÑ²½µå¤ÎÀºÅÙ¤È¹â¤¤À©µåÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¼ÂÀïÀ¡£Â¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢ÆüËÜµå³¦¤Î´õË¾¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤³¤³¤«¤é¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹ÈÖ¹æ¤ò¤Ä¤±¤¿±üÂ¼Íê¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤³¤Þ¤Çº£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¡¢¤ï¤º¤«ÂÇ¼Ô¤Ò¤È¤ê¤Î¤ß¡££´ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤ÏÅÙ¶»¤Î¿ø¤ï¤Ã¤¿º¸ÏÓ¥¨¡¼¥¹¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥Èº¸ÏÓ¤ÎÊÒ»³ÂçÊå¡Ê¤ª¤ª¤¹¤±¡Ë¤ÎÅÐÈÄ¤¬¤¢¤ë¤«¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£º£²Æ¤Ï¤Þ¤ÀÅÐÈÄµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢ÊÒ»³¤¬¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤Ë²£ÉÍÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¸¥ó¥¯¥¹¤â¤¢¤ë¡£¾¡Éé¤ÎÎ®¤ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤á¤ëÂ¸ºß¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Íê¤â¤·¤¤¡£