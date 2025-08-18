この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「プロはこういう不動産に投資する！儲かる物件を徹底解説します。」で、不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が登場。不動産会社がよく使う「節税できますよ」「4年で減価償却できます」といったセールストークの裏側や、儲かる物件を選ぶ際の注意点について熱く語った。

木村氏は、不動産を使った節税話を持ちかけられた場合、「一旦その案件ストップしましょう」と冒頭で強調。「節税できますよとか、4年で原価消却できますから、なんて言われたらアピールポイントがない証拠」と断言し、「そんな案件はその時点でやめたほうがいい」と注意喚起した。

実際、視聴者や相談者からも「利益がほぼ出ない物件だけど、不動産会社には“10年後にはすごい利益が出ます”と言われた」といった相談が寄せられるという。木村氏は「融資が出るからと言って飛びつくと危険」「節税を謳う業者の売り文句に引っかかるのは本当に地獄への第一歩」と語り、「本当に利益が出るのか、最終的に手元に残るお金はどうなるのかをトータルで考えるべき」と助言した。

さらに、減価償却による節税のからくりについても具体例を交え解説。「例えば築古物件を4年で一気に減価償却した場合、毎年大きな金額を経費計上できるが、いざ売却時にはその分が売却益として跳ね返ってきて予想外の税金負担が発生する」と警告。「100万円しか儲からなかったのに、200万円税金を払わされるケースも」「節税になっているのは単なる税金の繰り延べで、結局手残りは増えない」と現実を突きつけた。

木村氏は“現金が残る仕組みづくり”の重要性を強調。「儲かることより節税を目的に投資すると、結果的に沼にハマる人が多い」「値上がりしない物件を買う意味はない」とし、1棟目から失敗しない物件選びの4つのポイントも具体的に説明。特に「利益よりも現金、土地の価値を重視すること」「愛情じゃなく“現金”重視です」と独自の“利回りより現金”理論を提唱した。

そして「不動産会社が“節税できますよ”“4年で消却できます”をアピールしてきたら、その時点で慎重に立ち止まることが大切」と再度訴え、「最終的に本当に売れるのか、その価格に説得力があるか、譲渡税や減価償却の累計額も含めて厳しく見るべき」とアドバイス。また、「結局、節税目的で物件を次々買い集めても、自己破産リスクが高まるだけ。手元に現金を残して着実に積み上げていく道こそが将来安心につながる」と説いた。

動画の終盤では、木村氏自らが実践した不動産投資のノウハウや“やってはいけない物件”チェックリスト、さらに視聴者向けに独自の“成功事例”や書籍プレゼントなどの特典も紹介。「知らないだけで数百万円、数千万円の損をすることも。これからも実践的情報をどんどん発信していきます！」と意気込み、締めくくった。

