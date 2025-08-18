　日本サッカー協会(JFA)は18日、23日から9月2日までウェールズ遠征を行うU-15日本代表メンバーを発表した。

　活動期間中に「The Gary Speed Tournament」に参加し、U-15ウェールズ代表、U-15北アイルランド代表、U-15ジブラルタル代表と対戦予定となっている。

■スタッフ

団長:吉野伸彦

監督:平田礼次

コーチ:土橋正樹

GKコーチ:吉岡慎輔

フィジカルコーチ:大塚慶輔

■選手

▽GK

12 山下晴太郎(ヴィッセル神戸伊丹U-15)

1 小畑颯亮(ガンバ大阪ジュニアユース)

▽DF

4 酒井陽杜(ジェフユナイテッド市原・千葉U-15)

14 進藤新大(柏レイソルU-15)

5 林天音(大分トリニータU-15)

13 野田永輝飛(川崎フロンターレU-15等々力)

3 遠山越(柏レイソルU-15)

16 古木庸生(ウイングスSC)

2 渡部直宏(東京ヴェルディジュニアユース)

▽MF

7 梶山蓮翔(FC東京U-18)

19 遠藤優空(清水エスパルスジュニアユース)

18 橋元結仁(ソレッソ熊本)

20 名和葵斗(モンテディオ山形ジュニアユース村山)

6 樋口健志(ガンバ大阪ジュニアユース)

8 花元誉絆(ヴィッセル神戸U-15)

15 原武大和(ロアッソ熊本ジュニアユース)

▽FW

11 沢口栄太(横浜F・マリノスユース)

10 八色隼人(名古屋グランパスU-18)

9 城秀人(FC東京U-18)

17 中野大虎(川崎フロンターレU-15生田)