ウェールズ遠征を行うU-15日本代表メンバー発表!! ウェールズ、北アイルランド、ジブラルタルと対戦
日本サッカー協会(JFA)は18日、23日から9月2日までウェールズ遠征を行うU-15日本代表メンバーを発表した。
活動期間中に「The Gary Speed Tournament」に参加し、U-15ウェールズ代表、U-15北アイルランド代表、U-15ジブラルタル代表と対戦予定となっている。
■スタッフ
団長:吉野伸彦
監督:平田礼次
コーチ:土橋正樹
GKコーチ:吉岡慎輔
フィジカルコーチ:大塚慶輔
■選手
▽GK
12 山下晴太郎(ヴィッセル神戸伊丹U-15)
1 小畑颯亮(ガンバ大阪ジュニアユース)
▽DF
4 酒井陽杜(ジェフユナイテッド市原・千葉U-15)
14 進藤新大(柏レイソルU-15)
5 林天音(大分トリニータU-15)
13 野田永輝飛(川崎フロンターレU-15等々力)
3 遠山越(柏レイソルU-15)
16 古木庸生(ウイングスSC)
2 渡部直宏(東京ヴェルディジュニアユース)
▽MF
7 梶山蓮翔(FC東京U-18)
19 遠藤優空(清水エスパルスジュニアユース)
18 橋元結仁(ソレッソ熊本)
20 名和葵斗(モンテディオ山形ジュニアユース村山)
6 樋口健志(ガンバ大阪ジュニアユース)
8 花元誉絆(ヴィッセル神戸U-15)
15 原武大和(ロアッソ熊本ジュニアユース)
▽FW
11 沢口栄太(横浜F・マリノスユース)
10 八色隼人(名古屋グランパスU-18)
9 城秀人(FC東京U-18)
17 中野大虎(川崎フロンターレU-15生田)
活動期間中に「The Gary Speed Tournament」に参加し、U-15ウェールズ代表、U-15北アイルランド代表、U-15ジブラルタル代表と対戦予定となっている。
■スタッフ
団長:吉野伸彦
監督:平田礼次
コーチ:土橋正樹
GKコーチ:吉岡慎輔
フィジカルコーチ:大塚慶輔
▽GK
12 山下晴太郎(ヴィッセル神戸伊丹U-15)
1 小畑颯亮(ガンバ大阪ジュニアユース)
▽DF
4 酒井陽杜(ジェフユナイテッド市原・千葉U-15)
14 進藤新大(柏レイソルU-15)
5 林天音(大分トリニータU-15)
13 野田永輝飛(川崎フロンターレU-15等々力)
3 遠山越(柏レイソルU-15)
16 古木庸生(ウイングスSC)
2 渡部直宏(東京ヴェルディジュニアユース)
▽MF
7 梶山蓮翔(FC東京U-18)
19 遠藤優空(清水エスパルスジュニアユース)
18 橋元結仁(ソレッソ熊本)
20 名和葵斗(モンテディオ山形ジュニアユース村山)
6 樋口健志(ガンバ大阪ジュニアユース)
8 花元誉絆(ヴィッセル神戸U-15)
15 原武大和(ロアッソ熊本ジュニアユース)
▽FW
11 沢口栄太(横浜F・マリノスユース)
10 八色隼人(名古屋グランパスU-18)
9 城秀人(FC東京U-18)
17 中野大虎(川崎フロンターレU-15生田)