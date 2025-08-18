第107回全国高校野球選手権

第107回全国高校野球選手権は17日で8強が出そろった。8校のうち、7校が春夏いずれかの甲子園で優勝経験のある強豪。唯一経験のない関東第一も、2度の準優勝がある。そうそうたる顔ぶれが19日に準々決勝で激突するが、唯一の公立校にも注目が集まった。

第1試合では昨夏の優勝校・京都国際と23年のセンバツ王者・山梨学院が対戦。第2試合は関東第一VS日大三の“東西東京対決”となった。さらに第3試合は春夏連覇を目指す横浜が登場。県岐阜商と激突する。第4試合の沖縄尚学―東洋大姫路も甲子園優勝経験ある両校の対戦だ。

このうち、公立校は県岐阜商のみ。春夏通じて4度の優勝を誇るが、いずれも戦前の記録だ。今大会では生まれつき左手の指がない横山温大外野手が活躍を見せたほか、ユニホームのキャップが白になったことでも話題に。日大山形、東海大熊本星翔、明豊を下してきた。

甲子園通算90勝の名門ではあるが、X上でも「いつの間にか公立は岐阜だけになってしまったか」「公立高校の県岐阜商業応援してる！」「このメンバーの中に県岐阜商あるのすげぇ！」「公立最後の砦」「県岐阜商を公立旋風というには違和感がある」「公立の星として是非とも2007年佐賀北以来の優勝を果たしていただきたい」「公立の星だ…」などと様々なコメントが書き込まれていた。



（THE ANSWER編集部）