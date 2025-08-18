米露首脳会談は共同記者会見でほとんど内容が語られず、ベールに包まれていた。しかし、トランプ氏が求めるウクライナでの即時停戦は実現せず、プーチン氏が主導権を握っていたのは確かだ。プーチン氏は会談で、どのような要求を突きつけたのか。その全体像が見えてきた。

■プーチン氏が突きつけた条件とは

ロイター通信は16日、「戦争終結に向けたプーチン大統領の提案」として、以下のような条件を報じた。

（1）ウクライナ東部ドンバス地方（ドネツク州・ルハンシク州）から、ウクライナ軍が完全撤退する。それと引き換えに、ロシア軍は南部ヘルソン州とザポリージャ州で前線を凍結する。また北東部スムイ州とハルキウ州で、ロシア軍が占領している小規模な地域を返還する用意がある。

（2）クリミア半島に関するロシアの主権の承認。

（3）ウクライナのNATO（＝北大西洋条約機構）への非加盟。

ただし、別の形で安全保障の仕組みを持つことは可能。

（4）経済制裁の一部解除。

（5）ウクライナ全土または一部で、ロシア語の公用語化。

（6）ウクライナにおいてロシア正教会が自由に活動する権利。

■ドネツク州の撤退要求…ウクライナに突きつけられた重圧

米ニューヨーク・タイムズ（16日）によると、トランプ大統領は欧州の首脳らに対し、東部ドンバス地方全域をロシアに明け渡せば戦闘を停止するというプーチン氏の停戦案を支持する考えを伝えた。プーチン大統領はその見返りとして、ウクライナの残りの地域での停戦と、ウクライナおよび欧州諸国への再侵攻を行わないと書面で約束するという。

ドンバス地方からの撤退は、ウクライナにとってどのような意味を持つのか。現在ロシア軍は、ルハンシク州のほぼ全域を支配しているものの、ドネツク州の支配地域は7割にとどまっている。ウクライナ軍は残り3割を「要塞化」して必死の抵抗で守っていて、これを引き渡すことは、簡単には受け入れられない条件だ。

米戦争研究所（16日）によると、仮に引き渡した場合、数十万人のウクライナの民間人がロシアの占領下に置かれる。また、要塞地域を失うことで防御力が低下し、その後のロシア軍の再侵攻が容易になるとも指摘されている。

ドンバス地方からの撤退要求をめぐり、ゼレンスキー大統領は一貫して拒否する構えをみせている。ロイター通信によると、17日には改めて、現在の戦線が交渉のスタートラインだと述べた。領土をめぐる駆け引きは、簡単には決着しそうにない。

■ウクライナの安全をどう保証するか…アメリカも参画か

一方で、大きく状況が変わりそうなのが、戦闘終結後のウクライナの安全をどう保証するかの議論だ。アメリカのウィトコフ特使はCNNのインタビューに答え、プーチン大統領が、アメリカや欧州がNATOに似た仕組みで、ウクライナの安全を保証することを容認したと述べた。ウィトコフ氏は、これをプーチン大統領の譲歩だと評価した。

また、ウォールストリートジャーナル（16日）は、トランプ大統領は欧州の首脳らに対し、アメリカがウクライナに対して安全の保証を提供することに前向きな姿勢を示したと伝えた。トランプ氏はこれまでアメリカの関与に否定的な姿勢を示してきたが、方針を転換した可能性がある。

戦闘終結後のウクライナの安全をどう担保できるのか。これはゼレンスキー大統領が最もこだわっていたところで、今後どのように具体化していくのかが注目される。

■プーチン大統領の思惑は？

直接会談により、トランプ氏の劇的な方針転換を引き出したプーチン大統領。即時停戦ではなく、時間をかけて和平合意を目指すべきだという自身の考えにトランプ氏を同調させることに成功した。今後もウクライナでの攻勢を強めながら、同時に交渉も続けていく構えだ。

プーチン大統領は首脳会談後、モスクワで高官らと会合を開き、首脳会談は「時宜を得たものであり、非常に有益だった」と述べた。その上で、「問題解決には、危機の根本原因を取り除くことが必要だ」と述べ、その点についても話し合う機会があったと強調した。

プーチン大統領の目標は、ウクライナの非軍事化、中立化、非ナチス化など多岐にわたるが、最終的に自国の影響下に置くという目標は揺るいでいない。今後の交渉でも、有利な戦況を背景に強気な姿勢でのぞむとみられ、ウクライナとの立場の隔たりは大きい。トランプ大統領が模索する、ゼレンスキー氏を交えた三者会談も、ロシア側は否定的なまま。和平に向けた道筋は見通せないのが現状だ。