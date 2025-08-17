Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î2ÉôÅ¾Íî¡Ä»°ãø·°¤ò°é¤Æ¤¿ÃÞÇÈÂç½³µåÉô´ÆÆÄ¤¬¤É¤óÄì¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤¿¤³¤È
ÃÞÇÈÂç½³µåÉô¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ÅÙ½é¤á¤Ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Î¤¢¤êÊý¤òÁ´°÷¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¡ÊÅ¯³Ø¡Ë¤È¥Ð¥ê¥å¡¼¡ÊÂ¸ºß²ÁÃÍ¡Ë¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ¾®°æÅÚÀµÎ¼´ÆÆÄ¤¬ÃúÇ«¤ËÀ°È÷¤·¤¿´Ä¶¤Ï¡¢»°ãø·°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤²ÝÂê¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡ÊÂè1²ó»²¾È¡Ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤òµÒ´Ñ»ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢²ÝÂê¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄêµÁ¤Å¤±¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¤Þ¤ï¤¹ÎÏ¤¬Èô¤ÓÈ´¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
»°ãø¤Î¤½¤ÎÎÏ¤ò¾®°æÅÚ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¥¹¥¥ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¥ë¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¥×¥í¥»¥¹¤òËÍ¤Ï¸«¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é27ºÐ¡Ê¼èºàÅö»þ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»°ãø¤â¡¢º£¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢1Ç¯¸å¡¢2Ç¯¸å¤Ë¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤³¤ì¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤â¤½¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢Ì£Êý¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Ê¤¬¤é2¼êÀè¡¢3¼êÀè¤òÁÛÁü¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¡£½³µåÉô¤Î¤Ê¤«¤Î¼«Ê¬¡¢ÆüËÜ¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Ê¬¡£¤½¤ì¤é¤ò¡Ö¶õ´ÖÇ§ÃÎ¡×¤¹¤ë»ëÌî¤ò»ý¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¶õ´Ö¤ò¸«¤ë¥¹¥¥ë¤Ï¡ÊÂç³Ø¤Î¡Ë4Ç¯´Ö¤ÇÍÜ¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÈà¼«¿È²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¢£¥Ï¡¼¥É¤Ê¼«¼çÎý¤ò¤¹¤ë»°ãø¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¡Ä
¾®°æÅÚ¤¬¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µÕ¶¤¬¡¢»°ãø¤ËÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤ë¥¹¥¥ë¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¤â¤¬¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¬¤¤¤Æ¡¢²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤¤È¼«¤é¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤«¤é¤³¤½Æ»¤ÏÂó(¤Ò¤é)¤±¤¿¡£»°ãø¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¾®°æÅÚ¤Ï»°ãø¤Ë²¿¤é»Ø¼¨¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤¢¤·¤í¤³¤¦¤·¤í¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¿Îá¤ò¤·¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¼«¼çÎý¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
»°ãø¤Ï1»þ´ÖÈ¾¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Î¸å¡¢É¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¥É¥ê¥Ö¥ë1ÂÐ1¤Î¼«¼çÎý¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£»î¹çÁ°Æü¤À¤í¤¦¤¬¡¢±«¤¬¹ß¤í¤¦¤¬¡¢´¨¤«¤í¤¦¤¬¤ä¤ë¡£¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤¬½ªÎ»¸å¤ËÃÏÌÌ¤ËºÂ¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥Ï¡¼¥É¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¸å¤Ç¤â¤ä¤êÂ³¤±¤¿¡£
¢£¡Ö´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×
Æ±µéÀ¸¤Ç4Ç¯»þ¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³Àî(¤ä¤Þ¤«¤ï)Å¯»Ë(¤Æ¤Ä¤·)¡Ê¸½¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë¤¬¤¤¤Ä¤âÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¡£¼¡¤ËÎý½¬¤¹¤ëB¥Á¡¼¥à¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¾ù¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç20Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¾®°æÅÚ¤¬¡Ö¤â¤¦ÀÚ¤ê¾å¤²¤í¡×¤È»ß¤á¤Æ¤â¡¢»°ãø¤Ï»³Àî¤òÈ´¤¤Ë¤«¤«¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤Í¡¢²æ¤òËº¤ì¤Æ¤ä¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¤¢¤ë°ÕÌ£É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë½É¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¾¡¤Æ¤ë¡£ËÍ¤é»ØÆ³¼Ô¤¬¤ä¤ì¤è¡¢´èÄ¥¤ì¤È¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£Àú(¤¢¤ª)¤Ã¤Æ¤ä¤é¤»¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Áª¼ê¤¬´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤³¤¬½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¾®°æÅÚ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö´èÄ¥¤ë¡×¤Ë¤Ï2¼ïÎà¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢Êó½·¤òÆÀ¤¿·ë²ÌÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×°ÕÍß¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Ö²¶¤³¤³¤Ç´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤ÎÀè¤Í¤¨¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦´íµ¡´¶¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡×É¬»à¤µ¤È¤â¸À¤¨¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò»ý¤Ã¤¿¼Ô¤¬ºÇ¤â¿¤Ó¤ë¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤ì¡¢¤¢¤ì¤ò¿ÉÊú¶¯¤¯¤ä¤ì¤È¡¢»ä¤¿¤ÁÂç¿Í¤Ï»Ø¼¨¤·¤¬¤Á¤À¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È»Ò¤É¤â¤Ï¼«Ê¬¤«¤éÉ¬»à¤Ë´èÄ¥¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Í¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç»ö¤Ê¤â¤Î¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
ÌÜ¤ò¤Ä¤ê¾å¤²¤Æ»³Àî¤ËÄ©¤ß¤«¤«¤ëÇØÃæ¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾®°æÅÚ¤Ï¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¿¤Ó¤ë¡×¤È³Î¿®¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£2014Ç¯¡¢Êì¹»¤Î½³µåÉô¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤
¾®°æÅÚ¤ÏÃÞÇÈÂçÂç³Ø±¡¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤éJ¥ê¡¼¥°¤Î¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ç1Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¡£6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤ÏÃÞÇÈÂç¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëÄ¹Ã«Àî·òÂÀ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤ÇÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É»ØÆ³·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£2014Ç¯¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø½³µåÉô¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë¡£¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¸ª½ñ¤Ï»ÃÄê´ÆÆÄ¤ËÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤ÏÉô°÷150¿Í¡£Éô°÷¤¬Â¿¤¤³ä¤Ë¡¢»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ï¾®°æÅÚ¤È2Ì¾¤ÎÂç³Ø±¡À¸¥³¡¼¥Á¤Î¤ß¡£A¥Á¡¼¥à°Ê³°¤Ï4Ç¯À¸¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¾õ¶·¤ÇÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤ÏÀÈ¼å¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¤äÂç³Ø±¡À¸¤Ë¾®°æÅÚ¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦°Õ¼±¤·¤Æ¾ï¤ËÄ¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£1Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤Þ¤µ¤Ëµ¤Éé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Éô¤Ë¤Ï¾®°æÅÚ¤ÎºßÀÒ°ÊÁ°¤«¤é¼«¼ç¼«Î§¤ÎÅÁÅý¤¬´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤«·è¤á¤ëºÝ¤ÏÅÔÅÙ³ØÀ¸¤Î°Õ¸«¤ò¶Ä¤¤¤À¤â¤Î¤Î¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤È¸ý¤Ç¤ÏÆ±Ä´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ëÅú¤¨¤È¡Ê³ØÀ¸¤¬¡Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤Þ¤¯¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò²û¤¹¤ë¡£Áª¼ê¤ä¥Á¡¼¥à¤ò¼«Ê¬¤ÎÏÈ¤Ë¤Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç³Ø¥ê¡¼¥°2ÉôÍî¤Á¤È¤¤¤¦»îÎý
»Ò¤É¤â¤Î¤È¤¤«¤é¼«Í³¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡£Éã¿Æ¤Ï´ôÉìÂç³Ø¶µ°é³ØÉôÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î¾®°æÅÚÍ³¸÷(¤è¤·¤ß¤Ä)¡£²Ð»³¤Î¸¦µæ¼Ô¤ÇÃÏ¼Á³Ø¤¬ÀìÌç¤À¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎý½¬¤äÂç²ñ»þ¤ÏÌÛ¤Ã¤ÆÁ÷¤ê·Þ¤¨¤ò¤·¡¢Êì¿Æ¤È¤È¤â¤ËÌµ¾ò·ï¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£´ôÉì¸©Î©³ÆÌ³¸¶(¤«¤¬¤ß¤Ï¤é)¹â¹»»þÂå¤ËÁ´¹ñÂç²ñ¥Ù¥¹¥È8¤ËÆþ¤êÃÞÇÈÂç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿äÁ¦¤ò¼õ¸³¤·¤¿ºÝ¤â¡¢¾®°æÅÚ¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤Ë°ìÅÙ¤â¸ý¤ò¶´¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê°é¤ÁÊý¤ò¤·¤¿¾®°æÅÚ¤Ï¡¢Áª¼ê¤Î¼çÂÎÀ¤ËÇ¤¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ä¡Ä¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¥ê¡¼¥À¡¼¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¶õµ¤¤¬»Ä¤ëÅö»þ¤Ï¡¢ÌÂ¤¤¤ò¿á¤ÃÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎËÜÅö¤Î°Õ»×¡¢ËÜÅö¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤¤¤ë¡£
´ØÅì³ØÀ¸¥ê¡¼¥°¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î2ÉôÍî¤Á¤òµÊ¤·¤¿¡£Á°¿È¤ÎÅìµþ¹âÅù»ÕÈÏ³Ø¹»¡¢Åìµþ¶µ°éÂç³Ø¤«¤é¿ô¤¨¤Æ¤âÀï¸å½é¡£´ØÅìÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤ÎÍ¥¾¡²ó¿ô¤Ï1°Ì¤ÎÁá°ðÅÄÂç³Ø¡Ê27²ó¡Ë¤Ë¼¡¤°2°Ì¡Ê16²ó¡Ë¤Ç¡¢Í£°ì2Éô¹ß³Ê·Ð¸³¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¾Ìç¹»¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÇ°¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£ÀÞ¤ê¤·¤â¤½¤Î2Ç¯¸å¡¢2016Ç¯¤ÏÁÏÉô120Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¾®°æÅÚ¤Ï²¿¤é¸ì¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¾®°æÅÚ¤Ï³«¤Ä¾¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¡¢º£¤Ê¤éÃ¯¤«¤é¤âÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤â´Þ¤á¤¹¤Ù¤Æ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥º¥ë¥º¥ë¤È²¼¤Î²¼¤Þ¤ÇÍî¤Á¤ë¡×
¶¯¤¤´íµ¡´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£À²¤ì¤ÆÀµ¼°¤Ë´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ê¡¢2015Ç¯ÅÙ¤¬»ÏÆ°¤¹¤ëºÝ¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÉô°÷¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤í¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ö²¶¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¡£¤À¤«¤é¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÁÈ¿¥¤Ë¤·¤è¤¦¡£²¶¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë½³µåÉô¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤À¤Ã¤¿¡×
¢£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÁáÀî¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÆâÍÆ¤òÁêÃÌ
¥³¥ó¡¢¥³¥ó¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Éô²°¤Ë¡¢¥Î¥Ã¥¯¤Î²»¤¬¶Á¤¤¤¿¡£¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁáÀî(¤Ï¤ä¤«¤ï)»ËºÈ(¤Õ¤ß¤ä)¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡×
ÁáÀî¤ÎÈ¿±þ¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¾®°æÅÚ¤Ï²÷(¤³¤³¤í¤è)¤¯¾·¤Æþ¤ì¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¸¤¤Áª¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤¹¤ÈÁáÀî¤ÎÆ¬¤Î²óÅ¾¤ÎÂ®¤µ¡¢Ãç´Ö¤Î¹¥ÉÔÄ´¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯µ¤¤Å¤¯´¶À¤äÇ½ÎÏ¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀï½ÑÍý²ò¤â±Ô¤¤¤¿¤á¡¢ÁáÀî¤¬¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥º¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®°æÅÚ¤Î¸¦µæ¼¼¤Ë¤¢¤ëËÜ¤ò¡Ö¤³¤ì¡¢Âß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤Ï´¶ÁÛ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£³Ø¤Ö°Õ¼±¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£¾®°æÅÚ¤¬¡Ö²¶¤Ï¤³¤¦»×¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ã¤¦°Õ¸«¤â²²¤»¤º¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ÁáÀî¤Ï´Ý¡¹1Ç¯´Ö¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·Â³¤±¤¿¡£
¤½¤ÎÇ¯¤«¤é¡¢¥»¥ë¥Õ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¥·¡¼¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î·è°Õ¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î°Õ¼±¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¡£
¢£Áª¼ê¤ÈÂÐÅù¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬½Ð¤ë
¡ÖÁáÀî¤¬Éô°÷¤¿¤Á¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ç½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãç´Ö¤È¤·¤ÆÈà¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×
ÃÞÇÈÂç½³µåÉô¤Ï1Ç¯¤Ç1Éô¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£¾®°æÅÚ¤¬Áª¼ê¤ÈÂÐÅù¤Ê´Ø·¸À¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÊÑ¤ï¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤ó¤À¡£¤³¤ì¤Ï»°ãø¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿Æü¡£»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¸å¡¢ÁáÀî¤Ï¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¤Þ¤Þ±þ±ç¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÊâ¤ß´ó¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃÞÇÈÂç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
À¡¤ßÅÏ¤Ã¤¿¶õ¤Ë¶Á¤¯À¼¡¢¤½¤Î¸å¤í»Ñ¤Ï¡¢¾®°æÅÚ¤ÎÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¶»¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÁáÀî¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤Ê¤¢¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬2016Ç¯4·î¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ç½çÄ´¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿ÁáÀî¤¬µÞÀÇò·ìÉÂ¤òÈ¯¾É¡£Æ±Ç¯¤Î¥¤¥ó¥«¥ì¡ÊÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¡Ë¤Ï¡ÖÁáÀî»ËºÈ¤È¶¦¤Ë¡×¤È½ñ¤¤¤¿²£ÃÇËë¤ò·Ç¤²¤ÆÀï¤¤Í¥¾¡¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2019Ç¯10·î5Æü¡£ÁáÀî¤ÏJ2¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFCÀï¤Ç1287Æü¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯Éüµ¢¤ò¿ë¤²¤¿¡£¾®°æÅÚ¤ÏÏ¯Êó¤òÊ¹¤¡¢ÂÎÃæ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡ÖÁáÀî¤Î¤ä¤Ä¡¢Â´¶È¤·¤Æ¤â¡¢ËÍ¤ËÎÏ¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¢£ÃÞÇÈÂç½³µåÉô¤¬Áª¼ê¤Î¼«¼çÀ¤Ç¿¤Ó¤¿ÍýÍ³
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÃÞÇÈÂç½³µåÉô¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¡£´ØÅìÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿2024Ç¯ÅÙ¤Î¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¤Ï¡Ö¤è¤¤Áª¼ê¡¢¤è¤¤¥Á¡¼¥à¡¢¤è¤¤»ØÆ³¼Ô¡×¡Ö¶¯¤¯¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡¢¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤ë¡×¡£¥Ð¥ê¥å¡¼¤Ï¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¤Ï¿êÂà¡×¡£¤½¤·¤Æ¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡ÖÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸£°ú¤·Â³¤±¤ë¡×¡£¤³¤³¤Ë200¿Í¤ÎÉô°÷Á´°÷¤¬¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬ÅÅÏÃ±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ò½¸¤á¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë»ñ¶â¤â²Ã¤¨¤Æ²þ½¤¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³èÎÏ¤Î¸»¤òÃµ¤ë¤È¡¢½³µåÉô¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¡£
2025Ç¯5·î¸½ºß47ºÐ¤Î¾®°æÅÚ¤¬³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤ÏÉô°÷¿ô140¡Á160¿ÍÃæ¡¢ÂÎ°éÀìÌç³Ø·²¤Î³ØÀ¸¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Â¾³Ø·²¤Î³ØÀ¸¤ÏÂ¿¤¯¤Æ¤âËèÇ¯Á´³ØÇ¯¤Ç3¿ÍÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬½½¿ôÇ¯Á°¤«¤éÂ¾³Ø·²¤Î³ØÀ¸¤¬½ù¡¹¤ËÁý¤¨»Ï¤á¡¢¾®°æÅÚ¤¬ÃåÇ¤¤·¤¿2014Ç¯ÅÙ¤Ç3³ä¤Ë¡£2024Ç¯ÅÙ¤ÏÉô°÷187¿ÍÃæ¡¢90¿Í¤¬Â¾³Ø·²¤ÈÌóÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤¿¡£
¾®°æÅÚ¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÃÞÇÈÂç¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦³ØÀ¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡£ÂÎ°éÀìÌç³Ø·²°Ê³°¤Î¡¢¼Âµ»Æþ»î¤¬¤Ê¤¤³Ø·²¤«¤é½³µåÉô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
¢£ÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¡ßÀìÌçÎÎ°è¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡×
¤³¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢2021Ç¯ÅÙ¤Ë¡ÖÁí¹ç³Ø°è·²¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¸å²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÂÎ°éÀìÌç³Ø·²¤È·Ý½Ñ³Ø·²¤Ø¤ÎÊÔÆþ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢°å³ØÉô¤Ê¤É¤ÎÊÌ¤Î³Ø·²¤Ø¤âÊÔÆþ²ÄÇ½¤À¡£¾®°æÅÚ¤¬¡ÖÈ©´¶¤È¤·¤Æ¡¢¾Íè¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤«¤«¤ï¤ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤»Ò¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾ðÊó·Ï¤äÍý¹©·Ï¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤äÊ¬ÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¡¢·ÐºÑ·Ï¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¡ßÀìÌçÎÎ°è¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÌ´¤Î½õÁö´ü´Ö¤ò½³µåÉô¤Ç²á¤´¤¹¤Î¤À¡£¾®°æÅÚ¤Ï¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ØÀ¸¤¬¤¤¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¾å¼ê¤¤¤ä¤Ä¤¬°Î¤¤¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬¤¦¤Á¤ÎÉô¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¡£Èà¤é¤¬¾Íè¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¿Íºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£¤½¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¾®°æÅÚ¤¬ÃÞÇÈ¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ11Ç¯ÌÜ¤Îº£¡£Áª¼ê¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¶¥µ»ÎÏ¤Î¤ß¤¬É¾²Á¼´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¿ÍÍÀ¤ÎÎ®Æþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
