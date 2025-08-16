この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「金利上昇中はこの物件を買え！本当は怖くない金利上昇の秘密を暴露！」と題した動画で、不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、自身の豊富な投資経験を交えながら「金利上昇はむしろチャンス」と持論を展開した。動画冒頭、木村氏は「1%上がりましたね。でかいですよ。やばいよ、1%上がったらこれ」と強調しつつも、金利上昇に対して過度に恐れず、ストラテジーとスキルで十分ヘッジ可能だと断言する。



近年続く金利の上昇局面で「融資が出にくくなるのでは」と不安が広がる一方、木村氏は「実際、金利が上がれば物件価格も下がるため、あまり変わらない。『不動産投資なんて無理』と思うのは早計」と冷静に分析する。加えて「住宅ローンと不動産投資は全く別物。0.5%のローン金利と3.5%の投資金利を比べちゃいけない」と、初心者が陥りやすい誤解を正した。



動画の中盤では、金利上昇に動じない“投資計画”の極意をわかりやすく指南。「利益を出せる物件を選び、できるだけ長期の融資を組むことが最重要」と解説し、更に「金利上昇の不安があるなら戸建を現金やフルローンで買って、その家賃収入でリスクを吸収するというサブ戦略も推奨」する。「アパートも戸建も両方やることで“利益の積み上げ”と“金利リスク分散”を両立できる」と語った。



また、「金利が1%上がっても、計画的に利益を積み上げておけば怖くない。むしろ、みんなが怖がっている今こそ、物件価格が下がってチャンス」と、時流を逆手に取る大胆な発想も披露。「金利が上がる以上のスキルや収益を身に付けて対策すれば、金利リスクは簡単に吹き飛ぶ」と自信を見せた。



動画の締めくくりで木村氏は「利益を生み出す投資スキルを本気で身につければ、金利上昇も全く脅威になりません。むしろ、しっかり情報収集をして、今の時流を味方につけましょう！」と視聴者に熱く呼びかけた。「悩んでいる時間がもったいない、ぜひ一緒に人生変えましょう！」とエールを送った。