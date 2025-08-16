綾瀬はるか イメージ激変のビジュアル「本当に」「怖い」「髪型…」「すごい」「こういう路線」
Ｎｅｔｆｌｉｘで２０２３年公開の映画「リボルバー・リリー」（行定勲監督）の配信が始まり、主演・綾瀬はるかのビジュアルに注目が集まっている。
同作は長浦京氏の人気同名小説を映画化。１９２４年の関東大震災後の東京を舞台に、元敏腕スパイの主人公・百合（綾瀬）と家族を殺された少年（羽村）が、帝国陸軍１０００人に追われる６日間の壮絶なバトルを描いたストーリー。Ｎｅｔｆｌｉｘの公式インスタグラムでは「配信開始」と報告し、「綾瀬はるか、長谷川博己、野村萬斎、豊川悦司出演。窮地に陥る細見慎太の前に現れた小曾根百合。その手には、Ｓ&Ｗ Ｍ１９１７リボルバーが握られていた。彼女は何者なのか？行動を共にするなか、二人は巨大な陰謀の渦に呑み込まれていく」と物語を紹介した。
ネット上では、Ｎｅｔｆｌｉｘで見たというファンが続々と感想を寄せ「なかなか面白かったな。綾瀬はるかさんは綺麗すぎるしジェシーの小物感がハマりすぎてた」「綾瀬はるかのアクションはいつみてもスッキリ爽快！スパイものが良く似合うわねー」「綾瀬はるかさんすごいアクション」「綾瀬はるかさんの出演作もこれまで色々観てきてるけどリボルバー・リリーのビジュアル本当に美しくてため息出る。凛々しくて美しくて強くてカットかかったら可愛いのはずるい」「ＣＳでは観たけどまた観れる！綾瀬はるかさん、本当に綺麗なんだよこの映画の彼女は」と綾瀬に引き込まれた。
綾瀬は“最強のダークヒロイン”小曽根百合役を熱演した。レトロ感あふれるショートカット。劇中の写真では、キュートな印象から一変させた殺伐とした表情を見せており、「綾瀬はるか本当にかっこいい〜アクションはもちろん衣装や街並みも素敵」「綾瀬はるかの髪型、なかなか見ないので、レアだなと思いました」「綾瀬はるかはこういう路線の方が似合ってると思う」「綾瀬はるかさんが怖いような優しいような不思議な感じでした」「綾瀬はるか演じるヒロインの拳銃使い、アクション、大正モダンファッションが見もの」との声が寄せられている。