近年、ひとりの時間を積極的に楽しむ「ソロ活」が注目を集めており、なかでも「温泉・銭湯・サウナ」は特に人気の高いアクティビティです。ただお風呂に入るだけではなく、漫画を読みふけったり、カフェのようにくつろいだり、一日中自分の世界に浸れる場所が増えています。今回は、ニフティ温泉の調査をもとに「ソロ活にぴったりな温浴施設ランキング」トップ3を紹介します。

「ソロ活」で人気の温泉・スパリゾートは…

ひとりの時間を楽しむ「ソロ活」。LINEリサーチの調査によれば、約7割もの人が「ソロ活」の経験があり、その人気アクティビティのトップ3には「外食」「映画館」と並んで「温泉・銭湯・サウナ」がランクインしています。誰にも気兼ねすることなく、自分のペースで好きなことに没頭する時間は、なによりも贅沢なリフレッシュ方法かもしれません。

そこで今回は、ニフティ温泉「この夏、誰と行く？ベスト温泉・スーパー銭湯2025〜温泉・スパの専門家が目的別に厳選！〜」をもとに「ソロ活にぴったりな温浴施設ランキング」トップ3※を紹介します。

※ 全国の温浴施設のなかから、温泉・スパの専門家の助言を参考に、日帰り利用が可能な20施設を編集部で選定。「ファミリー」「カップル」「ソロ活」「サウナ」の4つの目的別に投票を行い、その結果を集計して順位を決定したもの。

第3位：横浜青葉温泉 喜楽里 別邸（神奈川県）

第3位にランクインしたのは、神奈川県横浜市にある「横浜青葉温泉 喜楽里 別邸」。

自慢の露天風呂は風情あふれる竹林に囲まれ、まるで温泉旅行に来たかのような気分に浸れます。お風呂上がりには、一人掛けのソファやフルフラットになる休憩スペースで、心ゆくまでリラックス。静かな環境で読書やうたた寝を楽しみたい人に、ぴったりの施設です。

さらに特筆すべきは、別料金の岩盤浴エリア「温熱房」。6種類の天然石を使った岩盤浴のほか、ミストと音響で夢の世界に誘われる「ナノミストアトラクション幻夢」は、まさに未体験の癒やし。エリア内のカフェはコワーキングスペースとしても利用でき、仕事や読書に集中するのにも最適です。

住所：神奈川県横浜市青葉区奈良四丁目5-1

アクセス：東急こどもの国線こどもの国駅より徒歩7分

営業時間：9:00〜24:00（最終受付23:00）

利用料金：〈平日〉1,200円、〈土日祝〉1,400円

※ その他詳細は公式HPを参照のこと。

第2位は、岩盤浴と漫画の空間で“おこもり”ステイ

第2位：照葉スパリゾート（福岡県）

第2位にランクインしたのは、福岡市東区にある「照葉スパリゾート」。

九州最大級の規模を誇るこの施設の魅力は、岩盤浴エリアと3万冊以上の蔵書数を誇るコミックコーナー。温度や趣向の異なる8種類の岩盤房でじっくり汗を流したあとは、休憩エリアで漫画三昧……という夢のような一日を過ごせます。さらに、毎週土日にはロウリュサービスも行われ、本格的なサウナ体験が満喫できます。

もちろん温泉も、開放感のある大浴場や多彩な露天風呂など充実のラインナップ。博多や天神から無料の巡回バスが出ているため、アクセスが便利なのも嬉しいポイントです。時間を忘れてとことん“おこもり”したいときにおすすめです。

住所：福岡県福岡市東区香椎照葉5丁目2-15 照葉ガーデンスクエア内

アクセス：博多・天神・香椎を巡回する無料バスあり、最寄りバス停「総合体育館入口」、天神から約20分、博多から約20分

営業時間：8:00〜翌2:00（最終受付 翌1:00）

利用料金：【スパリゾートコース（岩盤＋入浴）】〈一般〉1,980円、〈会員〉1,880円

※ 日付により、料金の変動あり（公式HP記載のカレンダー参照）。

※ その他詳細は公式HPを参照のこと。

第1位は、豪華カフェと源泉かけ流し温泉の融合！究極のリゾート施設

第1位：熊谷天然温泉 花湯スパリゾート（埼玉県）

第1位に輝いたのは、埼玉県熊谷市にある「熊谷天然温泉 花湯スパリゾート」。

ここでは「温活cafeネスト」という休憩エリアが魅力。挽きたてのコーヒーやデトックスウォーターが飲み放題なうえ、1万5,000冊以上の漫画・雑誌が読み放題。 まるで居心地のよいカフェにいるかのように、一日中過ごすことができます。

もちろん温泉も本格的で、地下1,500mから湧き出る自家源泉を贅沢にかけ流し。広大な露天風呂エリアには、大岩風呂や壺風呂、寝湯などが点在し、飽きることなく湯めぐりを楽しめます。まさに、ソロ活で求めるすべてがここにあるといっても過言ではない、究極のリゾート空間です。

住所：埼玉県熊谷市上之1005

アクセス：JR「熊谷」駅から国際十王交通「犬塚・犬塚行」に乗車、「宿裏」下車後徒歩約5分

営業時間：10:00〜23:00（最終入館22:30）

利用料金：〈平日〉950円、〈土日祝〉1,100円

※ その他詳細は公式HPを参照のこと。

今回取り上げた施設をはじめ、最近の温浴施設にはお風呂だけでなく、読書に食事に仕事まで、休日をまるごと満喫できるスポットが少なくありません。

今度の休日は「誰にも邪魔されない自由な時間」を味わいに、ふらっと出かけてみてはいかがでしょうか。