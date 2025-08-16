◆米大リーグ ナショナルズ―フィリーズ（１５日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）

フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）が１５日（日本時間１６日）、敵地・ナショナルズ戦に「２番・ＤＨ」で先発出場。７回に４試合ぶりの４３号勝ち越し３ランを放ち、ナ・リーグ本塁打王争いでトップのドジャース・大谷翔平投手（３１）に再び肩を並べた。

２―２の７回２死一、二塁。１ボールから左腕・ピルキントンの２球目、８４・７マイル（約１３６・３キロ）スライダーが高めに浮いたところを逃さなかった。打球速度１０９・３マイル（約１７５・９キロ）、打球角度３０度、飛距離４５６フィート（約１３９メートル）の特大アーチが右翼アッパーデッキに着弾した。現地実況も「モンスター３ランホームラン！」と大興奮だった。１０１打点となり、メジャー全体トップに浮上。ローリー（マリナーズ）に次いで今季２人目の大台到達となった。

シュワバーは６月下旬のブレーブス戦からこれで１４カード連続本塁打。また、後半戦１３本は両リーグ最多だ。３年ぶりの本塁打王目指して打ち続けている。現在シーズン５７本ペース。フィリーズのチーム最多本塁打記録、２００６年ライアン・ハワードの５８本にどこまで迫ることができるか、注目される。