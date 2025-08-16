ÄÔ´õÈþ¡¡Âè£µ»Ò½Ð»º¤Ï¥Õ¥Ä¡¼¤Î»º±¡¤Ç¡ª ÈñÍÑ¤Ïà¸æ»°²Èá¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¡ÖºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤Ê¤ª»º¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡Ê£³£¸¡Ë¤¬£±£´ÆüÌë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè£µ»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤ò¡ÖÌ´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À·ÝÇ½¿Í¤ÏÅÔÆâ¤Îà¸æ»°²È»º±¡á¤Ç½Ð»º¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢ÄÔ¤Ï½îÌ±Åª¤Ê»º±¡¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÄÔ¤Ï£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢½Ð»ºÍ½ÄêÆü¤Î¡Ö£±£°Æü¤¯¤é¤¤Á°¡×¤Ë¡ÖµÞ¤¤ç»º±¡¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Å¾±¡ÍýÍ³¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÃÊ³¬¤ÇÉÂ±¡¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ÃÎ¿Í¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÅ¾±¡ÍýÍ³¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÔ¤µ¤ó¤ÏÅÔÆâ¤Î¸æ»°²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ¤ÎÇ¥ÉØ¤µ¤ó¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë»º±¡¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÎÈñÍÑ¤Ï£±£°£°Ëü±ßÁ°¸å¤«¤«¤ëÅÔÆâ¤Î¸æ»°²È¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤Ç¡¢ÅÔÆâ¤Î°ìÈÌÅª¤Ê»º±¡¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢±¡Ä¹¤ò¤Ï¤¸¤áÇ®¿´¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Â¿¤¯¡¢ÀßÈ÷¤ÎÀ°¤Ã¤¿¸Ä¼¼¤â´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íè±¡¼Ô¤Ï°ú¤¤âÀÚ¤é¤º¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÉ¾È½¤Ï¹â¤¤¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Åö¤ÎÄÔ¤Ï£±£²Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¡ÖÌµ»öÂà±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£»º±¡¤ËÂÐ¤·¡¢¡Öº£²ó¤Î½Ð»º¤ÏËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤Ê¤ª»º¤Ç¡¡¤½¤ì¤ÏÁÇÅ¨¤Ê»º±¡¤Ë½Ð²ñ¤¦»ö¤¬½ÐÍè¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¤ª»º¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÀ¸¤ä½õ»º»Õ¤µ¤ó¡¡¤Î¤ª±¢¤Ç¤·¤¿¡¡ºÇ¸å¤Ë£â£á£â£ù¥Õ¥©¥È¤Î»£±Æ¤â¤·¤Æ²¼¤µ¤ê¡¡¤´ÈÓ¤âËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡ËÜÅö¤Ë½Ð»ºÁ°¤«¤éÂà±¡¤Þ¤Ç¡¡¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¸ò¤¨¤Æ´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢É×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÈÌ´¶õ¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤Ê£³¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅºÉÕ¤·¤¿¡£
¡¡£·¿Í²ÈÂ²¤Ç¤¤¤Ã¤½¤¦¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£