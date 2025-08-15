13インチタブレット「Blackview MEGA 8」がAmazonで3万1756円で8月24日まで販売中！Android 16モデル発売記念で通常の29％OFF【PR】
|Blackview Japanが13インチAndroidタブレット「Blackview MEGA 8」をAmazon.co.jpでセール！
中国・深圳を拠点とするスマートフォン（スマホ）やタブレットなどを開発・販売しているメーカーのDoke Electronicの日本法人であるBlackview Japanは15日、アマゾン ジャパンが運営している大手ECサイト「Amazon.co.jp」において大画面13インチIPS液晶ディスプレイを搭載したAndroidタブレット「Blackview MEGA 8」（ https://amazon.co.jp/dp/B0F47SBPQH ）のAndroid 16搭載モデルを発売記念で特別価格にて販売するとお知らせしています。
その他、Blackview MEGA 8は専用タッチペンが付属し、ペン入力ができるようになっているほか、保護フィルムやケースも付属しているとのこと。また4Gなどの携帯電話ネットワークにも対応しており、タブレットながらも音声通話も利用でき、日本向けの各種認証（いわゆる「技適」）を取得したオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）となっています。なお、Blackview JapanではBlackview MEGA 8について30日間の無償返品保証と3年間の無料長期保証を行なっています。
Blackview MEGA 8は「Blackview」ブランドや「OSCAL」ブランドなどを展開するDoke Electronicの最新機種で、当初はOSにAndroid 15をプリインストールしていましたが、今回、新たに最新のAndroid 16をプリインストールしたモデルが発売され、Googleの映像コンテンツ向けセキュリティー規格「Widevine L1」に対応し、最もセキュリティレベルが高く、Netflix、Amazon Prime ビデオ、Disney+、Huluなどの主要プラットフォームでの1080P HDビデオ再生をサポートしているため、高画質で多くの映像コンテンツが楽しめるようになっています。
またディスプレイも大画面かつ高解像度なアスペクト比16：10の約13インチWUXGA（1920×1200ドット）IPS液晶「Ultra-Clear Display」（約174ppi）を搭載し、最大90Hzリフレッシュレートや最大144Hzタッチサンプリングレートに対応し、178°の広視野角とIncell TDDIフルラミネートパネルで見やすく、明るさ最大420nitでより色彩豊かでクリアな表示が可能となっており、臨場感溢れる視聴体験が得られるほか、細部までクリアした高画質で動画や電子書籍の視聴に最適です。
さらに画面占有率も81.5％に達してベゼルがわずか7mmというスタイリッシュなデザインが実現され、外観はアルミニウム合金の金属ボディーで高級感のあるスタイルに仕上がりとなっているとのこと。サイズは約302.0×197.5×7.85mm、質量は約736gと、大画面ながらも薄く軽くなっており、本体色はSpace Grey（グレー）およびTwilight Blue（ブルー）、Lagoon Green（グリーン）の3色がラインナップされていますが、現時点ではAmazon.co.jpではグレーとブルーの2色のみが販売されています。
性能面でもチップセット（SoC）に12nmプロセス製造のUnisoc製「T620」（オクタコアCPU「2.2GHz Cortex-A75コア×2＋1.8GHz Cortex-A55コア×6」、シングルコアGPU「850MHz Mali-G57 MP1」）を搭載し、ベンチマークアプリ「Antutu Benchmark」では30万程度のスコアとなっており、内蔵メモリー（RAM）も12GBが内蔵されているほか、ソフトウェアでストレージを使って最大24GBを追加して合計36GBまで拡張できるようになっています。
また内蔵ストレージも256GBを内蔵しているほか、外部ストレージとしてmicroSDXCカードスロット（最大2TB）も搭載しているため、動画なども多く保存しておくことができます。なお、内蔵メモリーはLPDDR4X、内蔵ストレージはUFS2.2とのこと。バッテリー容量も11000mAhで長時間動作となっており、連続動作時間は動画視聴で最大10時間、ゲームで最大11時間、音楽再生で最大27時間、スタンバイで最大1416時間などで、最大18Wの急速充電にも対応しています。
その他の仕様ではSony Semiconductor Solutions製の1／2.6型イメージセンサー「IMX362」を用いた約5000万画素CMOS／広角カメラ（F1.8、5P）と約200万画素CMOS／デプスカメラのデュアルリアカメラと約1300万画素CMOS／広角カメラ（F2.0）のフロントカメラ、USB Type-C端子、3.5mmイヤホンマイク端子、Wi-Fi 5に対応したIEEE802.11a／b／g／n／ac準拠（2.4および5GHz）、Bluetooth 5.0、位置情報取得（A-GNSS：GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou）、加速度センサー、近接センサー、照度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、顔認証など。
加えてSmart-Kクアッドボックスステレオスピーカーが内蔵され、低音から高音までしっかりと響くようになっているため、まるで物語の中に足を踏み入れたかのように音楽や映画、ゲームを体験できます。また携帯電話ネットワークにも対応しており、対応周波数帯は以下の通りで、SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが2つですが、片方はmicroSDカードと共用となっています。またタブレットながらも音声通話にも対応しているとのこと。
5G NR: -
4G LTE: Band 1, 3, 7, 8, 19, 20, 28A, 28B, 38, 40, 41
3G W-CDMA: Band I, VIII
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
|製品名
|Blackview MEGA 8
|大きさ
|約302.0×197.5×7.85mm
|重さ
|約736g
|本体色
|グレー、ブルー、グリーン
|画面
|約13インチWUXGA（1920×1200ドット）IPS液晶
|チップセット（SoC）
|Unisoc T620
|CPU
|オクタコアCPU「2.2GHz Cortex-A75コア×2＋1.8GHz Cortex-A55コア×6」
|GPU
|シングルコアGPU「850MHz Mali-G57 MP1」
|内蔵メモリー（RAM）
|12GB
|内蔵ストレージ
|256GB
|外部ストレージ
|microSDXCカードスロット（最大2TB）
|電池容量
|11000mAh
|外部接続・充電端子
|USB Type-C端子
|リアカメラ
|約5000万画素CMOS／広角カメラ、約200万画素CMOS／デプスカメラ
|フロントカメラ
|約1300万画素CMOS／広角カメラ
|無線LAN（Wi-Fi）
|IEEE802.11a／b／g／n／ac準拠（2.4および5GHz）
|Bluetooth
|Version 5.0
|SIM
|nanoSIMカードスロット×2
（片方はmicroSDカードと共用）
|モバイル通信
|4G、3G、2G
|FeliCa／NFC
|ー／⚪︎
|防水／防塵／耐衝撃
|ー／ー／ー
|OS
|Android 16
|メーカー
|Doke Electronic
【三年保証 android16 13インチ 2K 90Hz大画面】Blackview MEGA8 タブレット 1920*1200pix 36GB+256GB+2TB TF拡張 11000mAh+急速充電器付き T620 8コアCPU 13MP/50MP 4G LTE通話+GPS+GMS+5G WiFi+BT5.2+Widevine L1対応(36GB+256GB, グレー, 13インチ)
Blackview
【三年保証 13インチ 2K 90Hz大画面】Blackview MEGA8 android15 タブレット 1920*1200pix、36GB+256GB+2TB TF拡張 11000mAh+急速充電器付き T620 8コアCPU 13MP/50MP 4G LTE通話+GPS+AIカメラ+無線投影、GMS+5G WiFi+BT5.4+Widevine L1 Netflix対応 (グレー A16)
Blackview
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Blackview MEGA 8 関連記事一覧 - S-MAX
・【30%OFF】人気AIタブレット「Blackview MEGA 8」を税込31,756円の特価で購入可能！(8/24まで) 保護ケース＆フィルム付き/13インチ 2K大画面/Android16 | Shenzhen Doke Electronic Co.、Ltd.のプレスリリース
・Blackview | MEGA 8