「カジュアルすぎが苦手」な40・50代へ！【ハニーズ】大人の1軍♡「きれいめパンツ」

気取らず穿けるパンツが欲しいけれど、カジュアルに見えすぎるのは考えもの。そんなきれいめ派の40・50代の大人女性には【ハニーズ】が展開しているパンツがぴったりかも！ こなれ感を高めてくれそうなワイドストレートパンツやスタイルアップを狙えるフレアパンツなど、きれいめコーデにもマッチする素敵なパンツがプチプラで揃っているので、ぜひチェックしてみて。

スマートなワイドストレートシルエットできれい見え

【ハニーズ】「ワイドストレートパンツ」\1,980（税込・セール価格）

すとんとまっすぐに伸びたワイドストレートシルエットが脚線をさりげなくカバーし、こなれ感を高めてくれそうな一本。タックが入ったウエストまわりのディテールやきちんとしたセンタープレスが、大人カジュアルコーデをきれいめな印象に寄せてくれます。すっきり穿きやすい絶妙なラインは、ワイドパンツに苦手意識がある40・50代も試したいところ。

スリット入りのすっきりクロップドパンツで抜け感を

【ハニーズ】「クロップドパンツ」\2,980（税込）

センタープレス入りで端正な印象を与えてくれるクロップド丈のパンツ。ピタピタとしすぎないコンパクトなシルエットは下半身をすっきり見せやすく、コーデがカジュアルに振れすぎません。足首をチラ見せできる丈感かつ裾のサイドにはスリットを入れることで、足元に抜け感もプラスできそう。ミドル世代の制服としてオンオフ問わず頼れる一本です。

脚線美を演出するなだらかなフレアラインに注目

【ハニーズ】「セルフカットフレアパンツ」\2,280（税込）

こちらのフレアパンツは膝下からなだらかに広がったラインが脚線をスラリと見せつつ、トレンド感も高めてくれそう。縦リブは細かく入っているためルーズになりすぎず、トップスやシューズ選び次第できれいめコーデとしてまとめやすいのが魅力です。裾から15cmまでセルフカットできるので、自分のスタイルにあった丈感に調節できるのも嬉しいポイント。

スカートライクに穿けるきれいめ素材のガウチョパンツ

【ハニーズ】「ロングガウチョパンツ」\1,980（税込・セール価格）

たっぷりと分量のある布地によってスカートのように穿けるガウチョパンツ。わずかに光沢感のあるサテン素材を使用しており、リラックス感はありながらもきれいめな雰囲気をキープできそうです。落ち感のあるワイドなシルエットでボディラインを拾いにくいのも、ミドル世代の強い味方に。汗ばむ日のワードローブの1軍に加えてみて。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ