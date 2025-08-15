âÐ´ÝÇËÎö¤ÎÄ®ÅÄ¹À¼ù¡¢º¸¤Î40¡ó¤ò½üµî¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Öº£¤Ï1.6¸Ä¡×
¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤ÇÁê¼êÁª¼ê¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆâÐ´ÝÇËÎö¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½DFÄ®ÅÄ¹À¼ù¡£¸½ÃÏ¤Ç¼õ¤±¤¿¼ê½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º¸Â¦¤Î40¡ó¤ò½üµî¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ä®ÅÄ¤Ïº£²ó¡ØDAZN¡Ù¤¬Ëè½µÌÚÍËÆü¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÎFOOTBALL TIME¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢°ÊÁ°ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿âÐ´ÝÇËÎö¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ä®ÅÄ¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤ÎÁ°È¾15Ê¬¡¢Áê¼ê¤Î¹üÈ×¤¬ËÍ¤ÎµÞ½ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢º¸¤ÎâÐ´Ý¤¬ÇËÎö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÄÌ¤Ê¤é2¡Á3Ê¬¤ÇÄË¤ß¤¬¼ý¤Þ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤Ê¤Ë¤«¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¡ÊÂç¤¤¯¡Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£
º¸¤ÎâÐ´Ý¤À¤±¼ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¡Ø¤³¤ì¤Á¤ç¤Ã¤È¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¡¢µßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍâÄ«¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÇËÎö¤·¤¿º¸¤ÎâÐ´Ý¤ò°ì²ó¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢Ë¥¹ç¤·¤ÆÌá¤¹¤È¤¤¤¦¡Ä¥ª¥ì¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ì±þ¡¢µ¡Ç½¤Ï¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º¸¤Î40¡ó¤Ï½üµî¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢60¡ó¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿Î¤Æâ¤µ¤ó¡ÊÎ¤ÆâÌÔ»á¡£¸µ¼¯Åç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤â¡¢âÐ´Ý¤¬°ì¤Ä¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â»Ò¶¡¤òÆó¿ÍÀ¸¤ó¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£
1¤Ä¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆËÍ¤Ï1.6¸Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÊ¤ÏËÜÅö¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ê¤ª¡¢Ä®ÅÄ¤Ë¤è¤ì¤Ð¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤ÎÃ´Åö°å»Õ¤Ï¶öÁ³ÆüËÜ¿Í¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢µ¢¹ñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸½ÃÏ¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£