¡¡¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë²ÃÆ£¡Ê£µ£°¡Ë¤¬¡¢£±£´Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·¡ÊÈë¡ËÊó¹ð¡Á¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Éû¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢²ÃÆ£¤Ï¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤é¡¢Éû¶È¤Ç¾ÃËÉÀßÈ÷»Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê¤Ç»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¾ÃËÉÀßÈ÷²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤È²ñ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Í¶¤ï¤ì¤¿¡£¡Ø·ÝÇ½³¦¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯°ÂÄê¤·¤¿»Å»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥³¥í¥Ê¤ÎÁ°¤Ë¡¢°Ç±Ä¶È¤Ç¶à¿µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾ð¤±¤Ê¤¤ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢È¾Ç¯¤¯¤é¤¤Ìµ¼ýÆþ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»Ò¶¡£²¿Í¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤â»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ð¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾ÃËÉÀßÈ÷¤Î»Å»ö¤ÎÏÃ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢Ï¢Íí¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉÀßÈ÷»Î¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ó¥ë¤È¤«¤Ã¤Æ¡¢È¾Ç¯¤Ë£±²óÅÀ¸¡¤»¤ó¤È¥À¥á¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ë¡Î§¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡£¥Ó¥ë¤Ê¤ó¤Æ¤É¤ó¤À¤±¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤Æ»Å»ö¤â¤¢¤ë¤·¡¢£Á£É¤Ë¤âÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤¤»Å»ö¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Éû¶È¤Ç¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤¤¤Þ°ìÈÖ¹¬¤»¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½Ð¶ÐÉÑÅÙ¤ä¼ýÆþ¤âÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¡£¡Ö½µ£²¡Á£³²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Æüµë°·¤¤¤Ç¡¢£±Æü£²¸®¹Ô¤¯»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê²Ô¤®¤Ï¡Ë£²¡Á£³£°Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ÈÉû¶È¤Î¤«¤±¤â¤Á¤Ï¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¤Ë¤Ê¤ë¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¡Ø¥¦¥©¡¼¥¤¡ª¡Ù¤Ã¤ÆË½¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£