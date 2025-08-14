この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

梅田サウスホール（大阪市北区）と阪神梅田本店（同）8階催事場で8月8日、ウルトラマンシリーズの夏恒例イベント「ウルトラヒーローズ EXPO 2025 うめだサマーフェスティバル（通称＝ウルサマ）」が始まった。

テレ東系で現在、「ウルトラマンオメガ」（土曜9時～）が放送中。ステージフロアの梅田サウスホールでは、ウルトラマンオメガやウルトラマンゼロたちを始めとする歴代ウルトラヒーローが活躍する大迫力のライブステージ「NEW GENERATION THE LIVE ウルトラマンオメガ編～やってきたヒーロー～」を上演する。初日は、「ウルトラマンオメガ」の主人公・オオキダ ソラト役の近藤頌利さんがゲストとして登場した。

物販フロアの阪神梅田本店8階催事場では、ステージの演出と連動して光るグッズ「カラータイマーライト」や「ウルトラペンライト」といったステージ応援グッズを扱う「ツブラヤストア」。イベント会場限定グッズや最新の人気グッズが並ぶ「ウルトラマンデパート」などを展開する。

ステージフロアは今月24日まで、物販フロアは今月25日まで。

関連記事

大阪・長居植物園でヒマワリ見頃

大阪・長居植物園でヒマワリ見頃

 「ウルトラヒーローズEXPO」オープニングセレモニーに近藤頌利さん登場

「ウルトラヒーローズEXPO」オープニングセレモニーに近藤頌利さん登場

 大阪・阪神梅田本店で「超・燃える闘魂アントニオ猪木展」　グッズ販売や貴重な興行ポスターなど展示

大阪・阪神梅田本店で「超・燃える闘魂アントニオ猪木展」　グッズ販売や貴重な興行ポスターなど展示
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

OSAKA STYLE_icon

OSAKA STYLE

YouTube チャンネル登録者数 1.41万人 2258 本の動画
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/
youtube.com/channel/UClFFbGeSoG2miaNS3hnkR1Q YouTube