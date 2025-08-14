大阪で「ウルトラヒーローズEXPO」 ライブステージやグッズ販売も
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
梅田サウスホール（大阪市北区）と阪神梅田本店（同）8階催事場で8月8日、ウルトラマンシリーズの夏恒例イベント「ウルトラヒーローズ EXPO 2025 うめだサマーフェスティバル（通称＝ウルサマ）」が始まった。
テレ東系で現在、「ウルトラマンオメガ」（土曜9時～）が放送中。ステージフロアの梅田サウスホールでは、ウルトラマンオメガやウルトラマンゼロたちを始めとする歴代ウルトラヒーローが活躍する大迫力のライブステージ「NEW GENERATION THE LIVE ウルトラマンオメガ編～やってきたヒーロー～」を上演する。初日は、「ウルトラマンオメガ」の主人公・オオキダ ソラト役の近藤頌利さんがゲストとして登場した。
物販フロアの阪神梅田本店8階催事場では、ステージの演出と連動して光るグッズ「カラータイマーライト」や「ウルトラペンライト」といったステージ応援グッズを扱う「ツブラヤストア」。イベント会場限定グッズや最新の人気グッズが並ぶ「ウルトラマンデパート」などを展開する。
ステージフロアは今月24日まで、物販フロアは今月25日まで。
テレ東系で現在、「ウルトラマンオメガ」（土曜9時～）が放送中。ステージフロアの梅田サウスホールでは、ウルトラマンオメガやウルトラマンゼロたちを始めとする歴代ウルトラヒーローが活躍する大迫力のライブステージ「NEW GENERATION THE LIVE ウルトラマンオメガ編～やってきたヒーロー～」を上演する。初日は、「ウルトラマンオメガ」の主人公・オオキダ ソラト役の近藤頌利さんがゲストとして登場した。
物販フロアの阪神梅田本店8階催事場では、ステージの演出と連動して光るグッズ「カラータイマーライト」や「ウルトラペンライト」といったステージ応援グッズを扱う「ツブラヤストア」。イベント会場限定グッズや最新の人気グッズが並ぶ「ウルトラマンデパート」などを展開する。
ステージフロアは今月24日まで、物販フロアは今月25日まで。
関連記事もっと見る
チャンネル情報
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/