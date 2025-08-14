再度の資金ショートを起こし２０２５年４月１５日、行き詰まりを表面化していた（株）海老屋総本舗（墨田区両国）は８月６日、東京地裁より破産開始決定を受けた。

破産管財人には田島潤一郎弁護士（安西法律事務所、中央区銀座３−４−１）が選任された。

負債は現在調査中。



１８６９（明治２）年に創業された佃煮製造・販売の老舗。塩分控えめに仕上げられた「若煮佃煮」詰め合わせは、数千円の各価格帯で取り揃えられ、贈答品として人気があった。大手百貨店での取り扱いが多数あり、１９８６年７月期には売上高約１８億３０００万円をあげていた。しかし、食生活の多様化など市況の変化とともに以降は減収基調が続き、２０１０年代後半には年間売上高が約３億円まで減少。以降、業績好転の兆しは見られないなか、２０２４年１月に本社を墨田区吾妻橋から墨田区両国の商業ビルへ移転。２０２５年３月２５日、当社から一部販売先へ営業停止の旨の連絡があり、翌２６日には商品入荷がストップする事態となっていた。



※（株）海老屋総本舗（TSRコード:290021189、法人番号:2010601008926、墨田区両国２−１８−４、設立１９４８（昭和２３）年８月、資本金１０００万円）