森川智之のジョン・ウィックボイスがさく裂！ 『バレリーナ』TVスポット 「結構大変…」吹替秘話も明かす
映画『ジョン・ウィック』シリーズ最新作『バレリーナ：The World of John Wick』より、シリーズ過去4作にわたり“伝説の殺し屋”ジョン・ウィックの声優を務めてきた森川智之がナレーションを担当したTVスポット映像が解禁された。
【動画】森川智之のジョン・ウィックボイス「君が決めろ」がさく裂！
シリーズ第3作『ジョン・ウィック：パラベラム』（2019）とクロスオーバーした時系列で描かれる本作。広がり続けるジョン・ウィックワールドに新たな血を注ぐ“復讐（ふくしゅう）の女神”誕生の物語が描かれる。
解禁された映像は、森川がナレーションを務め、さらにジョン・ウィックとしてのせりふを聞くことができるTVスポット。冒頭より、新たな復讐の暗殺者イヴ（アナ・デ・アルマス）、謎の組織から逃亡する賞金首ダニエル・パイン（ノーマン・リーダス）、そして伝説の殺し屋ジョン・ウィック（キアヌ・リーブス）が登場。
幼い頃に父を殺され、復讐を誓うイヴの前に立ちはだかるジョン・ウィックが現れたところで、それまで「彼女に何を選択させるのか？」と淡々としたナレーションで語っていた森川が一変、満を持してのジョン・ウィックのせりふ「君が決めろ」だけジョン・ウィックの声でアテレコを行っている。
さらに、メインタイトル後の映像は、キアヌ・リーヴスからのコメントを収録。ややテンション低めなキアヌの声と、森川の吹き替えを聴き比べできる映像となっている。
実は『ジョン・ウィック』シリーズは劇場公開時には吹替版が制作されたことはなく、本作『バレリーナ：The World of JohnWick』も同様だが、公開後のDVD等でのジョン・ウィックの吹き替えを一貫して担当してきた森川。
「セリフの量が少なくて一見、楽そうに思えますが、実は戦闘シーンの息切れや、うめき声も収録しているので、結構大変なんです」とジョン・ウィックならではの吹き替え秘話を明かしている。
映画『バレリーナ：The World of John Wick』は、8月22日より全国公開。
