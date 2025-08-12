G大阪FW唐山翔自が東京Vへ期限付き移籍「持てる100%の力を出して頑張ります」
東京ヴェルディは12日、ガンバ大阪からFW唐山翔自(22)が期限付き移籍加入することを発表した。期間は2026年1月31日までで、G大阪と対戦する公式戦には出場できない。
G大阪アカデミー出身の唐山は昨季途中にロアッソ熊本へ期限付き移籍し、J2で13試合3得点を記録。G大阪に復帰した今季はJ1で5試合0得点、ルヴァンカップで1試合1得点となっている。
唐山は東京Vを通じて「ガンバでなかなか試合に出られていない自分にチャンスをくれたヴェルディに結果と自分のプレーで応えられるように持てる100%の力を出して頑張ります。これからよろしくお願いします!」とコメント。G大阪を通じては以下のようにコメントしている。
「今回、東京ヴェルディに期限付き移籍することになりました。パナソニックスタジアム吹田で活躍する姿をまだガンバ大阪の皆さんに魅せられていないまま移籍するのは心残りですが、いつかあの舞台で活躍できるように東京ヴェルディでしっかりとチャンスを掴んで成長してきます!」
