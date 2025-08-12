X（旧Twitter）で話題になっているのは、初めてプールで泳ぐペキニーズさんのお姿。あまりにも愛くるしいその光景は記事執筆時点で158万回を超えて表示されており、2.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：初めてプールで泳ぐ10歳の老犬→そっと入水させてみた結果…『まさかの光景』】

初めてプールで泳ぐ10歳の犬

Xアカウント『@harupiko__』に投稿されたのは、ペキニーズ「はる」ちゃんのお姿。

この日、はるちゃんは犬生で初めて『プール』に遊びに行ったのだそう。そっとそっと、抱っこでお水の中に入ってみたところ、特に怖がる様子もなかったのだといいます。

初めてとは思えないほどの落ち着きをみせたというはるちゃん、抱っこで身体が宙に浮いた状態になると…焦る様子もなくとっても冷静に、入水するその瞬間に備えていた模様。

そっと入水させてみた結果…

そして、はるちゃんの可愛いおみ足がお水に触れた瞬間…迷うことなく、犬かきを開始されたそう。一生懸命におててを動かし、スイスイと泳ぎ始めたというはるちゃんですが…。

なぜか、その場でグルグルと回ってしまうというハプニングも。とはいえ、その後はすぐに真っ直ぐ泳げるようになり、自ら何度も泳ぎに行っていたのだとか。

10歳で犬生初めての素晴らしい泳ぎを披露してくれたはるちゃんのお姿はあまりにも愛くるしく、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

甘えん坊でお茶目な姿に悶絶

2015年3月31日生まれのはるちゃんは、とってもお茶目で表情豊かな10歳のペキニーズさん。10歳とは思えないほどのベビーフェイス、あざと可愛い仕草も、たくさんある魅力のひとつ。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすはるちゃんは、多くの人々にペキニーズの魅力や癒やし、たくさんの笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@harupiko__」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。