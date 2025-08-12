ノルディックスキー複合で五輪３大会連続メダルの渡部暁斗（３７）＝北野建設＝が１１日、長野・白馬でローラースキー練習を公開した。集大成と決めている来年２月のミラノ・コルティナ五輪でメダル獲得なら、冬季五輪日本勢初の４大会連続個人メダルの快挙。「自分に対する期待値も低いし、周りもそんなに期待していない。その中で２月に最高のパフォーマンスができたらかなり奇跡的。だから今までで一番楽しみ」と前人未到への挑戦に気持ちを高ぶらせる。

最高の状態に仕上げていく。春先から練習を開始し、１日に札幌の大会に出場した後、１週間、奄美大島でリフレッシュ。この日から練習を再開した。「夏のトレーニングを２クールに分けて、ピークを２つ持ってくるイメージ。それが今のところ自分にあっていて経験的にも科学的にも理にかなっている」と話す

この日は、雨が激しく降るなか、約８０メートルの距離を全力で走るスプリント練習を繰り返し行うなど約１時間半、汗を流した。「（ローラースキーは）今までは腰がそった状態で乗り込んでいたものを後傾させる意識でやっている。２０年くらいかけてかなり大きい力が出せるというところまで体を理解してきた」。進化を続け、大舞台で奇跡を起こしてみせる。（松末 守司）

◆五輪の日本勢の個人連続メダル 冬季は３大会連続が過去最高で２人。渡部暁は１４年ソチ、１８年平昌の個人ノーマルヒルで銀。２２年北京ラージヒルで銅メダル（団体は銅メダル）を獲得。スノーボード男子ハーフパイプの平野歩夢は１４年ソチ、１８年平昌で銀、２２年北京で金メダルを手にした。夏は柔道女子４８キロ級で００年シドニーから０８年北京まで５大会連続でメダルを獲得した谷亮子。レスリング女子６３キロ級で０４年アテネから４大会連続金メダルの伊調馨。同女子５５キロ級で０４年アテネから４大会連続メダルの吉田沙保里らがいる。