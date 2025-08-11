¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÌîÎÉ¸¤¤ò¼ýÍÆ¤»¤è¡×¡¡¥¤¥ó¥ÉºÇ¹âºÛ¡¢¶¸¸¤ÉÂÂÐºö¤Ç
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¶¦Æ±¡Û¥¤¥ó¥ÉºÇ¹âºÛ¤Ï11Æü¡¢¥Ç¥ê¡¼¼óÅÔ·÷¤Ë¤¤¤ëÁ´¤Æ¤ÎÌîÎÉ¸¤¤ò8½µ´Ö°ÊÆâ¤ËÊÝ¸î»ÜÀß¤Ë¼ýÍÆ¤¹¤ë¤è¤¦¼óÅÔ·÷À¯ÉÜ¤È³Æ¼«¼£ÂÎ¤ËÌ¿¤¸¤¿¡£ÌîÎÉ¸¤¤Ë¤è¤ë¶¸¸¤ÉÂÈï³²¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁáµÞ¤ÊÂÐºö¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£Ìó100ËüÉ¤¤¤¤ë¤È¤Î¿ä·×¤â¤¢¤ê¡¢¼ýÍÆ¤Ë¤Ïº¤Æñ¤¬È¼¤¤¤½¤¦¤À¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÃÏ°è¤Ï¼óÅÔ¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¤äÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Ï¥ê¥ä¥Ê½£¥°¥ë¥¬¥ª¥ó¤Ê¤É¡£ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢Ä¾¤Á¤Ë¸¤¤ÎÊÝ¸î»ÜÀß¤ò·úÀß¤·¤ÆÌîÎÉ¸¤¤ò¼ýÍÆ¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡£Êá³ÍÊýË¡¤Ï¼óÅÔ·÷À¯ÉÜ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ë°Ñ¤Í¤¿¡£
¡¡ÊÝ¸î»ÜÀß¤Ë¤Ï¸¤¤ÎÀìÌç²È¤òÇÛÃÖ¡£¸¤¤ËÉÔÇ¥¼ê½Ñ¤ò»Ü¤¹¤Û¤«¡¢´Æ»ë¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¡¢Ã¦Áö¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¸«Ä¥¤ë¡£¸¤¤Ï»ÜÀßÆâ¤ÇÍ¾À¸¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ºÛÈ½´±¤Î°ì¿Í¤Ï¡ÖÆ°ÊªÊÝ¸î³èÆ°²È¤Ï¶¸¸¤ÉÂ¤Ë´¶À÷¤·¤¿¿Í¤òµß¤¨¤ë¤Î¤«¡£ÌîÎÉ¸¤¤ò³¹¤«¤é´°Á´¤ËÇÓ½ü¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö°ìÉô¤Î°¦¸¤²È¤Î¤¿¤á¤Ë»Ò¤É¤â¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡WHO¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËèÇ¯5Ëü5Àé¿Í°Ê¾å¤¬¶¸¸¤ÉÂ¤Ç»àË´¤·¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¥¤¥ó¥É¤¬36¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£