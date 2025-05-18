¸¤¤ÎÃ×»àÎ¨¤¬¹â¤¤¡Ø´í¸±¤ÊÉÂµ¤¡Ù4Áª ¸¤¤ÎÉÂµ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´°¼£¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤Ã×»àÎ¨¤Î¹â¤¤¡Ø´í¸±¤ÊÉÂµ¤¡Ù¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ÉÂµ¤¤ÏÁá´üÈ¯¸«¡¦¼£ÎÅ¤¬ºÇ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¸¤¤ÎÃ×»àÎ¨¤¬¹â¤¤´í¸±¤ÊÉÂµ¤¤ÈÁá´üÈ¯¸«¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¡¢¤µ¤é¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤­¾É¾õ¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ 1.¶¸¸¤ÉÂ ¶¸¸¤ÉÂ¤È¤Ï¡¢¸¤¤¬¤«¤«¤ë´¶À÷¾É¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÉÝ¤¤ÉÂµ¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÃ×»àÎ¨¤Ï¤Û¤Ü100¡ó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î