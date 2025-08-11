この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「新NISA利用率15%の衝撃！資産を増やす人と取り残される人の違いについて解説します！」と題した動画内で、投資戦略アドバイザーの鳥海氏が登場。国内で盛り上がる新NISA制度の裏で、実は38％もの口座が放置状態であるという「新NISAの真実」を切り口に、資産運用や投資行動の本質的な問題点を指摘した。



鳥海氏は「理解できるっていうのと、行動できるっていうのと、実際に行動しているっていうのは、全然違う」と警鐘を鳴らし、新NISA口座を開設する人は増えたものの「1円も投資せず放置」の割合が38％にものぼる実態を解説。調査データや日本証券業協会の発表をもとに「現在進行形で投資している人はわずか15％しかいない」「皆さん、口座解説まではできても、実際の行動への壁は想像以上に大きい」と事態の深刻さを強調した。



さらに鳥海氏は「自分はちゃんと投資できているから放置口座は関係ない、と思っている人も要注意。それは“思い込み”かもしれない」とし、「分かっているつもりで、実は分かっていない。思考と行動のズレは、投資だけでなく自己成長を止めてしまう」と投資家の“分かってるつもり”の危うさにも言及。「情報のインプットが十分にできていても、大事なのはアウトプット。自分の状況を言葉で説明できるか、自問自答しプレゼンできるかが投資家のレベルアップの鍵」とアドバイスした。



最後は「『いつでもできる』は“だいたいできない”まま終わる。思考と行動を一致させて初めて資産形成は前に進む」とし、「この動画を機に、ぜひ自分の投資行動を言語化し、行動に移してみてほしい」と締めくくった。