カズレーザーと電撃婚の二階堂ふみ、“元彼”星野源へのアプローチにも見られた“共通点”とは

8月10日、女優・二階堂ふみと、お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが結婚を発表した。

カズレーザーの公式Xでは、「私カズレーザーと二階堂ふみは、このたび入籍いたしましたことをここにご報告させていただきます」と、連名の文書がアップされた。「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」ともつづられている。二階堂も、自身のInstagramを更新し、結婚報告の文書に「4649！」と書き込んだ画像をアップした。

「熱愛報道なし、あまり接点の多いイメージもなかった2人の電撃婚に、SNSでは衝撃の声が広がりました。ただ、二階堂さんはカズレーザーさんの“熱烈ファン”を公言していて、2017年に放送された日テレの特番で共演した時、『カズ様とお会いしたかったんです。お顔がカッコいいなって』と告白。2年後に『VS嵐』（フジテレビ系）で再会した時も、相変わらず“カズ様推し”な様子でした。8年ごしの思いが実った、ということだったのかもしれません」（芸能記者）

これまで、名だたる俳優やミュージシャンとのデート現場が報じられてきた二階堂。“元彼”たちの名前には豪華なメンツがそろっている。

2013年には、映画『ヒミズ』で共演した新井浩文とのお泊りデートが報じられた。当時の二階堂は18歳、新井は34歳という“16歳差カップル”だったことも話題を呼んだ。ほどなくして破局が報じられ、OKAMOTO’Sのオカモトレイジとのデート姿を本誌が目撃するも、双方交際は否定していた。

「2015年には、映画『地獄でなぜ悪い』で共演した星野源さんとの熱愛がスクープされました。一時は破局したとみられていましたが、2016年には2人が同じマンションに住んでいると『NEWSポストセブン』が報道したのです。

今回、カズレーザーさんとの共演時の『カズ様』呼びが話題を集めていましたが、二階堂さんは過去に星野さんのことも“源様”呼びしていて、仲の良さを伺わせていたことが思い出されます。映画の新曲詳細が発表された時も、『源様の歌に乗せて血の海をスライディングしました。幸せでした』『源様、ありがとうございます』などとコメントを寄せていました。意中の男性には“様”を付けて、きっちりアピールするタイプなのかもしれませんね」（芸能記者）

その後も、菅田将暉や映像作家の米倉強太氏など、次々と熱愛が飛び出していたが、ここ数年は音沙汰ナシ。沈黙の裏で、カズレーザーとの関係をゆっくり築いていたのだろうか。