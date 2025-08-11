ロクシタン×ホテル椿山荘東京♡素敵な香りと過ごす極上の秋ステイ

ロクシタンが提案する「Art de Vivre（暮らしの芸術）」を、ホテル椿山荘東京で贅沢に体感してみませんか？2025年秋限定のコラボレーションでは、自然の恵みにインスパイアされたフレグランスをテーマに、五感で楽しむディナーイベントや癒しの宿泊プランをご用意。南仏プロヴァンスのエッセンスと、日本庭園の静けさが交わる、香り豊かなひとときをぜひお楽しみください。

フレグランスを味わう特別な夜



WEB予約限定 価格：14,000円(税込)※サービス料を含みます。

期間限定で開催される「L’OCCITANEフレグランスディナー＆スイーツ」では、人気フレグランスから着想を得た本格フレンチと、7種の香り豊かなスイーツが楽しめます。

さらに、特製カクテルとともに過ごす庭園での幻想的なひとときも。南仏の香りが広がる一夜は、きっと忘れられない思い出になるはず♡

期間 ：2025年10月2日（木）～10月31日（金）

※期間中、特定日開催。詳細は公式HPをご参照ください。

※予約受付 2025年8月1日（金）12:00 より承ります。

時間 ：18:50～21:00

会場 ：バンケット棟1F 宴会場

詳細は公式サイトよりご確認ください。

癒しの宿泊プランで香りに包まれて



ロクシタンの香りと世界観を存分に楽しめるステイプランも登場。

プライムスーペリア シティ／ガーデンビュー（45 ㎡）

1室2名様ご利用時 価格：63,300円(税込)～※サービス料込、宿泊税別

ビューバススイート（93㎡）

1室2名様ご利用時 価格：261,800円(税込)～※サービス料込、宿泊税別

金木犀やラベンダーをテーマにしたギフト付きプランや、オリジナルファブリックで彩られたビューバススイートなど、秋のご褒美にぴったり。

プライムエグゼクティブスイート ガーデンビュー（60㎡）

1室2名様ご利用時 価格：113,700円(税込)～※サービス料込み、宿泊税別

エグゼクティブラウンジや温泉も楽しめる贅沢な内容で、心も身体もリセットできる滞在に。

詳細は公式サイトよりご確認ください。

限定スパ＆庭園演出で深まる秋時間



ガーデン シークレット シグネチャートリートメント

価格：56,000円(税込)※サービス料込

ホテル椿山荘東京の庭園にインスピレーションを得た「ガーデン シークレット シグネチャートリートメント」は、ロクシタンファン必見の特別メニュー。

金木犀をイメージした香りのケアアイテムを使い、極上のリラクゼーションへ導きます。また、庭園では香り付きの東京雲海や「TOKYO MOON」など、秋ならではの幻想的な景色も満喫できます。

期間 ：2025年10月1日（水）～11月10日（月）

時間 ：11:10／14:10／18:10／19:10／20：10／21：10

詳細は公式サイトよりご確認ください。

ロクシタンとホテル椿山荘東京が贈る、2025年秋限定のコラボレーションは、自然の香りと五感をくすぐる特別なひとときを演出します。

ディナーやスイーツ、宿泊、スパ、庭園…すべてにロクシタンの世界観が散りばめられた贅沢な体験を、ぜひ大切な人と。

香りに包まれ、心から癒される“暮らしの芸術”をあなたの日常にも取り入れてみませんか？