¶¶²¼Å°»á¡¢Ëå¤Î¿¦¶È¤ò¹ðÇò¡ÖËÍ¤¬Âçºå»ÔÄ¹¤Î»þ¤Ë¡Ä¡×¤Þ¤µ¤«¤Î´Ø·¸À¤Ë¥á¥Ã¥»¹õÅÄ¡õËÙÆâ¹§Íº¤â¶Ã¤¬¤¯
ÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡ÖÂçºå¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ý¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎËå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï²Î¼ê¤ÎËÙÆâ¹§Íº¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¹õÅÄÍ¤È¤È¤â¤ËÅìÂçºå»Ô¤ÎÉÛ»Ü¤ò¡È³¹¥Ö¥é¡É¡£Î©¤Á´ó¤Ã¤¿¤¿¤³¾Æ¤Å¹¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ëå¤È¤Î2¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤È¤¤¤¦¶¶²¼»á¡£¹õÅÄ¤Ë¡ÖËå¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¶¶²¼Å°¤ÎËå¤È¥Ð¥ì¤¿¤È¤¤Ë¡Ä¥¥Ä¥¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖËÍ¤¬Âçºå»ÔÄ¹¤Î»þ¤Ë¡¢Ëå¤¬Âçºå»Ô¤Î¶µ°÷¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ëå¤ÎÉ×¤âÂçºå»Ô¤Î¶µ°÷¤Ç¡¢É×¤ÎÉãÊì¤âÂçºå»Ô¤Î¶µ°÷¤À¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤¦¤ï¤¢¡ªµëÎÁ²¼¤²¤í¡¢¤È¸À¤Ã¤¿»þ¤Ç¤¹¤ä¤ó¡×¤È¹õÅÄ¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡ÖËÍ¤¬Á´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¸øÌ³°÷¤ÎÂà¿¦¶â¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£¶¶²¼»á¤Ï»ÔÄ¹»þÂå¤Î2012Ç¯¤Ë»Ô¤Î¿¦°÷¤ÎÂà¿¦¶â¤ò5%¸º³Û¡£ËÙÆâ¤Ë¤â¡ÖºÇ°¤ä¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖËå¤ÎµÁÉãÊì¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÂà¿¦¤ÎÇ¯ÅÙ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡È¤ª·»¤µ¤ó¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÍý²ò¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¬¡¢¹õÅÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì¡©¡×¤Èµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¤¿ÏÃ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¼«Ê¬¤¬¤»¤Ã¤«¤¯60ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤ÆÂà¿¦¶â²¼¤²¤é¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤â·×²è¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡©»¦À¸¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤ê¤ã¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢Ëå¤ÎÃ¶Æá¤â¡¢ËÍ¤¬»ÔÄ¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡È¶¶²¼¤ÎµÁÍý¤ÎÄï¤«¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÇÂ¿Ê¬¸½¾ì¤Ç¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È»×¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£