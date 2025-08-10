「凄まじいゴール」「驚異だ」28歳日本代表の衝撃“バイシクル弾”に現地メディアも驚愕！今季初戦で圧巻２発！「ベンチスタートのはずだった大スター」
現地８月９日に開催されたエールディビジの開幕節で、小川航基、塩貝健人、佐野航大が所属するNECがエクセルシオールと対戦。５−０で圧勝を飾った。
この一戦で、アクロバティックなゴラッソを叩き込んだのが小川だ。１−０で迎えた52分、右サイドからの浮き球に反応。ゴールに背を向けた状態から、鮮やかなバイシクルシュートを決めてみせたのだ。
その７分後にもヘッドで自身２点目を挙げた日本代表FWをオランダメディアも絶賛。『VOETBAL NIEUWS』は「オガワの凄まじいゴールだ。日本人がエクセルシオール戦でオーバーヘッドキックで得点」と報道。『Voetbal Primeur』は「オガワが美しいバイシクルキックで驚異のゴールを決める」と伝えた。
「これは今シーズンのエールディビジで生まれた６ゴール目だが、最高のゴールの一つと言えるだろう。ブライアン・リンセンの素晴らしいパスを受けたオガワが、ためらうことなくオーバーヘッドキックでゴールを決めたのだ。すごい！」
また、『De Gelderlander』はチーム最高点の８点を付与。「ベンチスタートのはずだったストライカーこそが大スターだ」と称えた。
「NECはエールディビジ開幕戦でエクセルシオールに５−０と圧勝した。NECには輝いた選手が多くいたが、なかでもオガワは際立っていた。当初は先発出場の予定ではなかったが、シオガイの体調不良により交代となった」
ゴラッソを含む２ゴール。28歳のストライカーが、好スタートを切った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】オランダメディアが絶賛した小川航基の圧巻バイシクル弾
