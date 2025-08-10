¡Ö»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÌëÆ¨¤²¤µ¤ì¤¿¡×ÆÍÇ¡ÊÄº¿¤·¤¿´ôÉì¡¦ÃÓÅÄ²¹ÀôÎ¹´Û¡¢»ÅÆþ¤ìÀè¤ÎÀ¸»º¼Ô¤¬Ã²¤¤ÎÀ¼¡Ä½¾¶È°÷¤¬¹ðÈ¯¤¹¤ë¼Â¾ð¡Ö´ù¾å¤ËÀÁµá½ñ¤Î»³¤¬¡Ä¡×
¡¡´ôÉì¸©Í¬Èå·´ÃÓÅÄÄ®¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃÓÅÄ²¹Àô¡×¡£ÃÓÅÄÄ®¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²¹Àô¤¬¤¢¤ë¡ÖÃÓÅÄ²¹Àô ¿·´Û¡×¤Î2³¬¡¢3³¬ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢Ä®¤¬°ÑÂ÷¤·¤¿¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò ¤¿¤ÁÀî¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¶¿ÅÚÎÁÍý ¤¿¤ÁÀî¡×¤È¹âµé¥Û¥Æ¥ë¡ÖÃÓÅÄ²¹ÀôÎ¹´Û ¤¿¤ÁÀî¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹âµé³°¼Ö¡¦BMW¤Ë¾è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ëA»á¡£¥Ð¥ó¤ËÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ÈÌëÆ¨¤²¤Î½Ö´Ö¡É¤â
¡¡¤·¤«¤·¸½ºß¡¢¿·´Û¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¡Ò»ö¶È¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ó¤Èµ¤µ¤ì¤¿1Ëç¤Î»æÀÚ¤ì¤¬Å½¤é¤ì¡¢2¡¢3³¬ÉôÊ¬¤Ë¿Í±Æ¤Ï¤Ê¤¤¡£Á°²óµ»ö¡Ö´ôÉì¸©¤ÎÌ¾½ê¡¦ÃÓÅÄ²¹Àô¤Î¿Íµ¤Î¹´Û¤¬ÆÍÁ³¤ÎÊÄº¿¡¡Ä®¤¬±¿±Ä°ÑÂ÷¤·¤¿»ö¶È¼Ô¤¬¡ÈÌëÆ¨¤²¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª¡×¤ÇÊó¤¸¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò ¤¿¤ÁÀî¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦A»á¤Ï7·î30Æü¿¼Ìë¡¢Î¹´Û¤«¤é²ÙÊª¤ò¼¡¡¹±¿¤Ó½Ð¤·¡¢ÌëÆ¨¤²¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡È»ö·ï¡É¤«¤é°ì½µ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤â¡¢A»á¤Ï»Ñ¤ò¤¯¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¼èºàÈÉ¤¬¸½ÃÏ¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢A»á¤Î²ñ¼Ò¤Îº¤µç¤Ö¤ê¤ÈÃÓÅÄÄ®¤Î¡Èº®Íð¡É¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿--¡£¡ÚÁ´3²ó¤ÎÂè1²ó¡Û
¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò ¤¿¤ÁÀî¡×ÌëÆ¨¤²¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢·Ð±Ä¤Î°²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÌëÆ¨¤²Ä¾Á°¤Î7·î25Æü¡¢ÃÓÅÄÄ®Ä¹¤«¤éA»á¤Ë°¸¤Æ¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆâÍÆ¤ÎÆÄÂ¥¾õ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ò5·îÊ¬¤Þ¤Ç¤Î»ÜÀß»ÈÍÑÎÁÅù¤ÎÌ¤Ç¼¤¬7·î25Æü»þÅÀ¤Ç2,288,097±ß¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡ÊÃæÎ¬¡Ë7·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Þ¤¿¤ÏÌò¾ì²ñ·×²Ý¤Ë¤ÆÇ¼Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ó
¡¡A»á¤Ï¤³¤Î»ÈÍÑÎÁ¤òÄ®¤ËÇ¼¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ç¼Æþ´ü¸Â¤ÎÄ¾Á°¤Ë¡ÖÌëÆ¨¤²¡×¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·A»á¤Î¡Ö¼Ú¶â¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À--¡ÖÃÓÅÄ²¹ÀôÎ¹´Û ¤¿¤ÁÀî¡×¤Î¸µ½¾¶È°÷¤¬¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢»ÅÆþ¤ìÀè¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÂçÎÌ¤ÎÀÁµá½ñ¤¬»³ÀÑ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ®¤ËÂÐ¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÅÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤âÌ¤Ç¼¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¶¿ÅÚÎÁÍý ¤¿¤ÁÀî¡×¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÎÁÍý¤¬¥¦¥ê¤Î¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡£³«Å¹°ÊÍè¡¢¥³¥á¤òÇ¼ÉÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÇÀ²È¤ÎB¤µ¤ó¤¬Ê°¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤Î2·î¤«¤éÎÁ¶âÌ¤Ç¼¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¶â³Û¤¬ÈùÌ¯¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡ØÉ¬¤º»ÙÊ§¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢7·î¤«¤é¤Ï¤ªÊÆ¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ëè·î·îËö¤Ë»ÙÊ§¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç»ÙÊ§¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£²ó¤ÎÌëÆ¨¤²¡£Ä®Ìò¾ì¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬²æ¡¹¤â¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢A»áÂ¦¤ÎÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¹ç·×¤ÇÌó17Ëü±ß¤ÎÌ¤Ç¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹B¤µ¤ó¡£ÊÖ¶â¤òµá¤á¤ë¤¿¤á¤ËÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¶Ã¤¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃ´ÅöÊÛ¸î»Î¤µ¤ó¤Ï¡ØÊÖºÑ³Û¤ÎÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢B¤µ¤ó¤ËÊÖ¤¹¤Ë¤ÏÁêÅö»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤½¤³¤Þ¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤«¤Ê¤êÎÉ¿´Åª¤Ê²Á³Ê¤ÇÇ¼Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢A»áËÜ¿Í¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤º¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þµã¤¿²Æþ¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×
¡¡¼ç¤Ë·ÜÆù¤òÇ¼ÉÊ¤·¤Æ¤¤¤¿ÀºÆùÅ¹¤ÎC¤µ¤ó¤â¡¢5¡Á7·î¤ÎÀÁµáÊ¬¤¬Ì¤Ç¼¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö7·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¿¶¤ê¹þ¤à¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤¬¼é¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢C¤µ¤ó¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó»ö¶È¤¬Ää»ß¤·¤¿ÍâÆü¤È¤Ê¤ë8·î1Æü¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦A»á¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¤Þ¤À¿¶¤ê¹þ¤ß³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢A¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¿§¡¹¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡Ù¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ØÍè½µ¥¢¥¿¥Þ¤Ë¤ÏÊ§¤¤¤Þ¤¹¡£8·î4Æü¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÌóÂ«¤Ç¤¹¤Í¡©¡¡¤ÈÇ°¤ò²¡¤·¤¿¤é¡¢°ì±þ¡Ø¤Ï¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É»ÙÊ§¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê°¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤êÊý¤¬¥º¥ë¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·×²èÅª¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢Íñ¤òÇ¼ÉÊ¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÜ·Ü¾ì¤ÎD¤µ¤ó¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢15Ëü±ß¤Û¤É¤ÎÌ¤Ç¼¶â¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Á°½Ð¤Î½¾¶È°÷¤¬¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¿©ÉÊ¤Î»ÅÆþ¤ìÀè¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à²ñ¼Ò¤ä¥Û¥Æ¥ëÀ¶ÁÝ¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤âÌ¤Ç¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¼Ú¶â¤¬°ìÂÎ¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÉÝ¤¤¤Û¤É¤Ç¤¹¡×
¡¡ÃÓÅÄÄ®¤ÎÀ¸»º¼Ô¤¬Ê°¤ëA»á¤ÎÂÐ±þ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¶¿ÅÚÎÁÍý ¤¿¤ÁÀî¡×¤Î¿ßË¼Ã´Åö¼Ô¡¦E¤µ¤ó¤â¡¢¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏÈñÍÑ¤ò¤¦¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡È¿©ÉÊµ¶Áõ¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿--Âè2²óµ»ö¤Ç¾ÜÊó¤¹¤ë¡£
¡ÊÂè2²ó¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡Ë