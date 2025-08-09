Instagramに投稿されたのは、大型犬3頭が流しそうめんをした時の様子です。投稿は記事執筆時点で5万7000回再生を突破し、3頭のやりたい放題な姿に「面白すぎる」「すっごい楽しそうｗ」「声を出して笑ってしまいました」といった声が寄せられています。

【動画：大型犬3頭が『流しそうめん』に挑戦した結果…まさかの『ハチャメチャすぎる光景』】

大型犬３頭が流しそうめんをしてみたら…

Instagramアカウント「perorin0901」には、母犬「ペロ」ちゃん・娘の「もぐ」ちゃん・息子の「くぅ」くんというゴールデンレトリバーの親子の日常が投稿されています。この日、ご家族は3頭に流しそうめんをチャレンジしてもらおうと思い、お庭に竹製のレールを設置したそう。

そうめんがレールの先端まで流れてきたらお口でキャッチして食べてほしいのですが、キャッチに失敗した時のために受け皿になるバケツとザルも用意して、準備は万端です。まずは試しにトマトを流してみることに。

しかし3頭は「何がはじまるの～？」と大興奮してはしゃぎ回っていたため、全然トマトに気づいてくれなかったとか。結局トマトで練習はできませんでしたが、とりあえず流しそうめんスタート！果たして3頭は、上手にそうめんを食べられるのでしょうか…？

食べ方が思っていたのと違う！？

さっそく上流からそうめんを流そうとすると、3頭が集まってきて後ろ足で立ち上がり、「ちょうだい！」と熱烈なアピールをしたとか。そしてそうめんをレールに近づけた瞬間に、パクっと味見してしまうくぅくん。流れる前に食べてしまっては、流しそうめんになりません…！

3頭をかわしてなんとかそうめんを流すことはできたものの、流れていったそうめんを追いかけようとはせず、その場に留まり続ける3頭。そこでご家族が「こっちだよー」と声をかけて下流側に誘導し、流れてきたそうめんを手で食べさせてあげたそう。これでそうめんが流れてくるのを待って食べればいい、ということをわかってもらえたはず。

ところが続けてそうめんを流してみたところ、3頭はレールの先端でそうめんをキャッチしようとせず、ザルに流れ落ちてから食べていたとか！確かにザルに溜まったそうめんを食べる方が効率は良いですが、流しそうめんの楽しみ方としては間違っているような…？

ハチャメチャな楽しみ方に爆笑

ご家族が複雑な気持ちで見守る中、3頭はザルの中のそうめんをバクバクと美味しそうに食べたり、レールを流れてくる水をごくごくと飲んだりと、やりたい放題！ザルにお顔を突っ込んでそうめんを食べている間も頭上から水が流れてくるので、いつしかお顔はビチャビチャに…。

「これはシャンプー確定だ」とちょっぴり気が重くなるご家族をよそに、ご本人たちは最後まで自分たちなりのハチャメチャなやり方で流しそうめんを楽しんでいたとのこと。

この投稿には「流れる前に食べてるｗ」「みんなわちゃわちゃしてて楽しそう」「新しい遊びだと思ってるのかな」「素麺を食べたり、水を飲んだり、水を浴びたりｗニヤニヤしながら見ちゃいました」といったコメントが寄せられ、3頭の愉快な姿は多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

ペロちゃん＆もぐちゃん＆くぅくんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「perorin0901」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「perorin0901」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。