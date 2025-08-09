「はぁ…惨め」ご祝儀5万円をすんなり出せず、家計への不満が再燃する妻｜夫の手取りは18万円【ママリ】

この物語は、共に20歳で結婚し子どもを授かった2人の主婦が夫の手取りが18万円という厳しい現実の中で、それぞれの価値観で夫婦関係や生活がどのように変化していくのかを描いたお話です。主人公メイカは、生活の苦しさに不満を募らせ、夫との関係もギクシャクしていきます。 一方、同じく夫の収入が18万円のすみれは、厳しい状況の中でも夫を支え、感謝の気持ちを大切にしていました。 その違いが、夫婦の未来に大きな影響を与えていきます。夫の給料日、日ごろの感謝の気持ちを伝えようとしたメイカ。しかし、その前に夫から「いとこの結婚式のご祝儀を用意して欲しい」と言われてしまい…。もっち・女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakeii)さんの作品『夫の手取りは18万円』第20話をごらんください。

夫の給料が低いことに不満を抱え、いつもグチグチ文句ばかりの主人公・メイカ。ですが、友人・すみれに忠告され、自分の言動を振り返ります。





今日こそは、感謝の気持ちを伝えようと心に決めます。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

夫へ素直な気持ちを伝えようとしますが、うまく言葉が出てきません。すると、夫から先にご祝儀の話をされてしまいます。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

「ご祝儀5万円」と聞き、メイカは青ざめています。一方で、そんな妻の様子には気付かず、呑気に結婚式を楽しみだと言う夫。イヤな予感がします。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

結婚式を挙げていないというメイカ夫婦。さらに、貯金を減らす余裕がないため、コツコツ貯めていた家族旅行の資金をご祝儀代にまわすしかありません。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

楽しみにしていた家族旅行の資金を遣わなければいけないなんて…。メイカの表情からも、このときの惨めな気持ちがひしひしと伝わってきます。

©mocchi_kakei

給料日に夫へ「ありがとう」を伝えようとしたメイカ。しかし、その前に夫から「従姉妹の結婚式のご祝儀5万円を用意してほしい」と頼まれてしまいます。



仕方なく、メイカは楽しみにしていた旅行用の貯金を崩してご祝儀を準備することに。



納得できない気持ちを抱えたまま、メイカは結婚式に参列するのでした。

不満と感謝、あなたはどっち？

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

この物語の主人公メイカと友人のすみれは、どちらも若くして結婚・出産し、似た経済状況から結婚生活をスタートさせました。しかし、夫に感謝の気持ちを伝えるすみれと、夫に不満ばかりを抱えているメイカ、2人の考え方の違いによって、その後の生活では明暗が分かれていきます。



メイカは苦しい生活の中で、SNSで見るキラキラした友人たちと自分を比べて不満が募り、収入の低い夫を責めるようになってしまいます。 一方のすみれは、同様に厳しい生活の中でも、働いてくれる夫に感謝し、2人で乗り越えようと前向きに支え続けました。



家庭の経済状況をすぐに変えることはできませんが、お互いを思いやり支え合うことで、未来は確実に変わっていきます。



結婚生活で本当に大切なのは収入の多さではなく、どれだけお互いを思いやって生きていけるか。 『夫の収入は18万円』は、そんな夫婦の本質的な幸せについて考えさせてくれる作品です。

記事作成: lilyco_cw

（配信元: ママリ）