「夏ってなに穿く？」→【ユニクロ】でOK！ 40・50代が似合う♡「高見えパンツ」

暑い夏、パンツは避けたいという人も多いのでは？【ユニクロ】にはそんな夏にも穿きたい「高見えパンツ」が揃っています。今回はインフルエンサーの@ayakonbubuさんがおすすめする、40・50代が似合うユニクロのパンツと着こなし術をご紹介します。これできっと「夏に何を穿く？」問題に悩まなくなるはず。

大人が穿きたいカーブジーンズ

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

「ソフトで快適な肌ざわりでも、見た目は本格的なコットンリヨセルデニムを使用」（公式サイトより）しているこちらのジーンズは、夏も着心地が良さそうです。腰回りはスッキリとしており、太ももから裾に向かってボリュームのあるトレンドラインは体型カバーにも一役買ってくれそう。立体感のあるナチュラルな丸みは女性らしさも演出。さまざまなトップスとも好相性で、カジュアルからキレイめまで着こなしの幅も広く大人世代にもピッタリの予感です。

とろみパンツで高見えを狙う

【ユニクロ】「ウルトラストレッチアクティブワイドパンツ」\2,990（税込）

ストンとハリ感のあるとろみ素材が高見えも狙えるワイドパンツ。タックと程よいゆったりシルエットがきちんと感も演出します。夏に嬉しい接触冷感機能とUVカット機能付き。ウエストの後ろ部分は着脱が楽なゴム仕様になっており、調節可能の紐も付いています。スポーツなどのアクティブシーンはもちろん、日常着としても活躍できそうな、夏のワードローブに欠かせない一本になりそうです。

リネンイージーパンツもダークカラーでエレガントに

【ユニクロ】「リネンブレンドイージーパンツ」\2,990（税込）

リネン素材の混ざったレーヨンのサラッとした夏らしいパンツ。ワイドシルエットのため涼しく穿けそうです。@ayakonbubuさんのようにダークカラーを選ぶと高見えし、エレガントな大人の雰囲気に。トップスにはあえてメンズタイプをチョイスし、ゆるっとした抜け感を演出しているのもマネしたいおしゃれ上級者の着こなし術です。

インフルエンサーさんも認定の神ボトム

【ユニクロ】「ドライスウェットカーブパンツ」\3,990（税込）

@ayakonbubuさんも「神認定させていただいた」というこちらのパンツは、スウェット素材のカジュアルさを備えながらなめらかな質感でキレイめにも見える優れもの。ドライ機能付きなので夏でも快適に穿けそうです。サマーセーターやジャケットを合わせてオフィスコーデに、タンクトップを合わせてスポーツシーンなどさまざまなシーンでの活躍を期待できそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ayakonbubu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H