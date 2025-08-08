この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

真釣ちゃんねる「ジャンボタニシの卵、水没させたら本当に孵化しないのか」独自検証！驚きの結果に視聴者騒然

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が最新動画『汚れたドブ川水槽に新しく泳ぐ生き物がいるので綺麗にする！【ドブ川水槽14】』を公開。チャンネル主でYouTubeクリエイターの真釣ちゃんねるさんが、自宅で再現した“ドブ川水槽”の生物たちに起こった驚きの出来事や、水槽内で増え続けるジャンボタニシの卵孵化実験について語った。



冒頭で真釣ちゃんねるさんは「ドブ川を再現したくてゴミでレイアウトした水槽です」と語り、アメリカザリガニやジャンボタニシ、そして新たに導入した野生のグッピーなど多種多様な生き物が空き缶や塩ビ管を隠れ家にして暮らしている独自の世界を披露。最近ではジャンボタニシの赤ちゃんが爆発的に増殖し、さらにはグッピーの稚魚まで誕生。「さあ新しく誕生した命、あそこ泳いでますかね。グッピーの赤ちゃんが泳いでます」と新たな命の誕生に目を細めた。



一方、育ちすぎたジャンボタニシについては「ここはもう人工ジャンタマだけでいいかなってくらい、ちょっと増えすぎちゃった」と戸惑いを見せ、「ジャンタニどかした後にもう一回ちゃんと苔掃除。グッピーのためにここは綺麗にしていこう」と水槽環境の見直しも実施した。



特に注目を集めたのが“ジャンボタニシの卵の孵化抑制実験”。「ジャンボタニシの卵って水に沈むと死んでしまうと言われてまして、ちょっとそれも検証してみようと思いまして」と語り、卵を毎日水で濡らすパターンと完全に水没させるパターンの2通りで孵化の可否を検証。結果については「毎日水かけるぐらいじゃ普通に生まれました。水没させた方は卵返りませんでした」と明言し、「もしガサガサやる方とかは嫌だなって思う人もいるかもしれないけど、できる範囲で駆除していただけるとその場所でそれ以上増えるのは防げるかもしれません」と外来生物問題への持論も展開した。



動画の最後では「いやーにしても稚魚たちいい感じに元気に泳いでますね。これからの成長がすごい楽しみですねグッピーたち。また進展がありましたら報告します」と今後の水槽環境の変化と生き物の成長に期待を寄せて締めくくった。