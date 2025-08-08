´é¤¬¥¿¥¤¥×¤Ç¼ýÆþ¥¼¥ívs¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤Ç¯¼ý3000Ëü¡½¡½µæ¶Ë¤Î2Âò¤Î¤Ï¤º¤¬¡ÈÃ×Ì¿Åª¤Ê»ØÅ¦¡É¤Ç·èÃå¡Ö¿Í´ÖÀ¤Ï¡Ä¡×
¤Ú¤¨¡¦RIHO¡ÊÊ¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡Ë¡¦°ðÅÄÈþµª¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¤Î3¿Í¤¬¡¢Â¾¿Í¤«¤é¸«¤¿¤éÃÏ¹ö¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤´Å¤¯¾Â¤Ã¤¿Îø°¦¡É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦Îø°¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¡£
8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢MC¿Ø¤¬¡Èµæ¶Ë¤Î2Âò¡É¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´éÌÌ100ÅÀ¡¢¼ýÆþ0±ß¤ÎÈà»á¡×¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿25ºÐ½÷À
º£²ó¤Î³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢25ºÐ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î½÷À¤«¤é¡Ö´éÌÌ100ÅÀ¡¢¼ýÆþ0±ß¤ÎÈà»á¡×¤È¤¤¤¦²áµî¤ÎÎø°¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¸µÈà¤Î´é¤ÏÈà½÷¹¥¤ß¤Î¡È¥Û¥¹¥È´é¡É¡¢¤·¤«¤·½Ð²ñ¤Ã¤Æ2¥«·î¸å¤Ë¥Ë¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà½÷¤Ï¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÈà¤Ë²¿¤Ç¤âÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢²È¤Î¹¹¿·Æü¤Ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ°ú¤Ã±Û¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤«¤éÈà½÷¤Ï¡¢¥Ë¡¼¥È¤ÎÈà¤Î¼Â²È¤Ë2¥«·îÂÚºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡½¡½¡£
¤½¤ó¤Ê¾×·â¤ÎVTR¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¡ÖA.´é¤¬¥É¥¿¥¤¥×¤Ç¼ýÆþ¥¼¥í or B.´é¤¬¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤Ç¯¼ý3000Ëü¡×¤È¤¤¤¦¡Èµæ¶Ë¤Î2Âò¡É¤ÎÏÃÂê¤òÅ¸³«¡£
¤Ú¤¨¤¬¡Ö¼ýÆþ¤Ï¥¼¥í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿Í´ÖÀÅª¤Ë¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÊú¤¯¤È¡¢°ðÅÄ¤â¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤³¤ÎVTR¤Î¿Í¤Ã¤Æ¿Í´ÖÀ¤â¥¼¥í¤Ç¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡ª¡×¤ÈÆ±°Õ¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢2Âò¤ÎÁ°Äó¤Ë¡È¿Í´ÖÀ¤Ï¥¢¥ê¡É¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¤Ú¤¨¤Ï¡¢¡Ö¿Í´ÖÀ¥¢¥ê¤Ç¤·¤¿¤é¡¢»ä¤Ï¡ÈA¡É¤ò¼è¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£°ìÊý¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â°ðÅÄ¤ÈRIHO¤Ï¡ÈB¡É¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤ò°ðÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø¼ýÆþ12Ëü±ß¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢´é¤¬¥¿¥¤¥×¤Î¤Û¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¼ýÆþ¥¼¥í¤Î¿Í´ÖÀ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È±Ô¤¤»ØÅ¦¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÄÉ²Ã¤·¤¿¡ÈÁ°Äó¾ò·ï¡É¤òº¬ËÜ¤«¤é¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹Å¸³«¤Ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ú¤¨¤Ï¡Ö¤Ç¤â¿Í´ÖÀ¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤â¡¢°ðÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤ä¤Í¤ó¤±¤É¡¢Á´ÉôÇã¤ï¤Ê¥¢¥«¥ó¤Î¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¥ß¥ó¥Æ¥£¥¢Çã¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ø¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡Ù¤Ã¤ÆSuica¤Ç¥Ô¥Ã¤ÆÇã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¶ñÂÎÎã¤ò¸ò¤¨¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Ãù¶â¤â¥¼¥í¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤âÅÅ¼ÖÂå¤â¾ï¤Ë¤ª¤´¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦°ðÅÄ¡£¤³¤Î»ØÅ¦¤Ë¡¢¤Ú¤¨¤Ï¾®À¼¤Ç¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ä¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡¢¥¼¥í¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¤´¤á¤ó¤´¤á¤ó¡Ä»ä¤â¡×¤ÈÅú¤¨¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤ÈÆ°¤½Ð¤¹¡£
¤·¤«¤·°ðÅÄ¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¶¯¤¯¼ýÆþ¥¼¥í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¤¢¤ìÊÑ¹¹¤Ç¤¤Ø¤ó¡×¤È°ÕÃÏ°¤¯µÑ²¼¤¹¤ë¤È¡¢¤Ú¤¨¤Ï¡ÖOK¡¢»ä³Ð¸ç¤¹¤ë¡×¤ÈÆæ¤Î·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£