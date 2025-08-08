¡Ú¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Û¥¥ã¥éPV¸ø³«¡ª 100m¤Ø¤Î ¡È¿®Ç°¡É ¤È ¡ÈÀ¸¤ÍÍ¡É ¤ò¸«¤è
9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤È¤Ê¤ë·à¾ìÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¡£¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é5¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼PV¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä5¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë
¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø¥Á¡£¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡Ù¤Ç¼ê筭¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¤ò»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¼õ¾Þ¤·¤¿¿·±Ô¡¦µûË¤ÎÏ¢ºÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë¡£Î¦¾å¶¥µ»¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¡Ö100m¡×¤È¤¤¤¦°ì½Ö¤Îµ±¤¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤È¶¸µ¤¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ï¡¢¡Ö¿´¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌ¡²è¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤¤´¶³Ð¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤È¶Ã¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢´°·ë¸å¤âÇ®¶¸Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
À¼¤Î½Ð±é¤Ë¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤Â¤ÎÂ®¤¤ ¡ÉºÍÇ½·¿¡É ¤Î¥È¥¬¥·¤ò¾¾ºäÅíÍû¡¢¥È¥¬¥·¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡¢100mÁö¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡ÉÅØÎÏ·¿¡É¤Î¾®µÜ¤òÀ÷Ã«¾ÂÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö100m¡×¤ÎÇ®¤À¤³¦¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¥È¥¬¥·¤È¾®µÜ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÆâ»³¹·µ±¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤éÁíÀª12Ì¾¤Î¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬Ì¿¤ò¿á¤¹þ¤à¡£¼çÂê²Î¤ÏOfficialÉ¦ÃËdism¤Î8¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë½ñ¤²¼¤í¤·ºÇ¿·¶Ê¡Ø¤é¤·¤µ¡Ù¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸¶ºî¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¡¢ºÇÂç¤ÎÇ®ÎÌ¤ÇºîÉÊ¤òºÌ¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥È¥¬¥·¤È¾®µÜ¤Î¤Û¤«¡¢¿Î¿À¡ÊCV¡§³Þ´Ö½ß¡Ë¡¢ºâÄÅ¡ÊCV¡§Æâ»³¹·µ±¡Ë¡¢³¤Ü«¡ÊCV¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤é¡¢Î¦¾å100m¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤¿ÃË¤¿¤Á5¿Í¤Î¿®Ç°¤äÀ¸¤ÍÍ¤ò¡¢¼ÀÁö´¶¤¢¤ë±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼PV¡£
À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿Â¤ÎÂ®¤µ¤Ç¡¢Í§Ã£¤äµï¾ì½ê¤òÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¿Å·ºÍ¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡¦¥È¥¬¥·¤¬¡¢¡Ö100m¤òÃ¯¤è¤ê¤âÂ®¤¯Áö¤ì¤Ð¡¢Á´Éô²ò·è¤¹¤ë¡×¤ÈÂçÃÀ¤Ë¸À¤¤Êü¤Ä»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
°ìÊý¡¢¿É¤¤¸½¼Â¤òËº¤ì¤ë¤¿¤á¤¿¤À¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®µÜ¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥È¥¬¥·¤«¤éÁö¤êÊý¤ò¶µ¤ï¤ê¡¢100mÁö¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤ä¤¬¤Æ¡ÖËÍ¤Ç¤â°ì½Ö¤Ê¤é±É¸÷¤òÄÏ¤á¤ë¡×¤ÈÅØÎÏ¤ÇºÇÂ®¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
100m¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¿Æ¤ò»ý¤Ä¿Î¿À¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¼ã¼ê¤Î¥Û¡¼¥×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢¿ôÇ¯¸å¡¢¥È¥¬¥·¤¬¿Ê³Ø¤·¤¿°óÂèÆó¹â¹»¤ÇÎ¦¾åÉô¤ÎÍ©ÎîÉô°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£100m¤Ë¶¸¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö0.001ÉÃ¤Ç¤â¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ë¡£
ºâÄÅ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÎ¦¾å³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëÀäÂÐ²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜµÏ¿¤ÎÊÝ»ý¼Ô¡£¡Ö¤Á¤Ã¤Ý¤±¤ÊºÙË¦¤Î´ó¤»½¸¤á¤Î¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤«¤é¤Ï¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼«¿®¤È³Ð¸ç¤¬±®¤¨¤ë¡£ºâÄÅ¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¸ÀÍÕ¤ÈÀ¤³¦´¶¤Ï¡¢Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¾®µÜ¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
³¤Ü«¤Ï¡¢³Î¤«¤Ê¼ÂÎÏ¼Ô¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹Ç¯ºâÄÅ¤Ë²¦¼Ô¤ÎºÂ¤òÁË¤Þ¤ìÂ³¤±¤Æ¤â¤Ê¤ª¡Ö²¶¤Ï²¶¤òÇ§¤á¤ë¡×¤ÈÉÔ¶þ¤Ê¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤òÞú¤Þ¤»¡¢½ÏÎý¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£¸ÄÀ°î¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢Î¦¾å100m¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®¤¤¥É¥é¥Þ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤«¡£
¤µ¤é¤ËPV¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â°ìµó¸ø³«¡£¥È¥¬¥·¡¢¾®µÜ¡¢¿Î¿À¡¢ºâÄÅ¡¢³¤Ü«¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ç÷ÎÏËþÅÀ¤ËÁö¤êÈ´¤±¤ë»Ñ¤¬Âç¤¤¯ÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¡¢Î×¾ì´¶°î¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢PV¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿5¿Í¤ÎÎ¦¾å¤Ë¤«¤±¤ëÁÛ¤¤¤ä¾ðÇ®¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¥³¥Ô¡¼¤â¡£¸¶ºîÌ¡²è¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤â¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤À¡£
Î¦¾å100m¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿Èà¤é¤Î¿®Ç°¤ä¿ÍÀ¸Å¯³Ø¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥»¥ê¥Õ¤È¡¢¿Í´ÖÌ£°î¤ì¤ëÀ¸¤ÍÍ¤ò¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ÊC¡ËµûË¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
