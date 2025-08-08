B3徳島ガンバロウズがロスター確定を発表…昨季B1戦士の中務敏宏や松本礼太らが加入

8月8日、B3の徳島ガンバロウズは2025－26シーズンのロスター確定を発表した。

クラブ代表取締役社長の臼木郁登氏はクラブ公式サイトを通じて、今シーズンの目標として「私たちは、今季B3リーグ初優勝を飾り、B.革新におけるB.ONEリーグに挑みたいと考えております。私たちは挑戦者です。今季も激しいリーグになると考えております。しかし、それを乗り越えられる選手･スタッフが集まってくれたと思います」とコメントし、今シーズンの体制を説明した。

新たなヘッドコーチには、昨シーズン岐阜スゥープスで指揮を執った小林康法氏が就任。臼木氏は「ヘッドコーチをオファーするにあたり大事にしたのは、挑戦者であること、誠実であること、上位カテゴリの経験があること、です」と小林氏への信頼感を語った。また、アシスタントコーチには仙台89ERSや岩手ビッグブルズでプレーし、昨季限りで月野雅人氏が就任している。

選手は1年目からガンバロウズの中心選手として活躍してきた塚本雄貴や、青山晃也、テイブリオン･ドーソン、デイビッド･コンゴローが契約を継続。

新加入選手は、昨シーズン名古屋ダイヤモンドドルフィンズに在籍した中務敏宏や、大阪エヴェッサに在籍した松本礼太など、B1でプレー経験を持つ選手が加入した。

徳島の2025－26シーズンのロスターは以下のとおり。

■徳島ガンバロウズ 2025－26シーズンロスター



ヘッドコーチ：小林康法 NEW



アシスタントコーチ：久川貴之



アシスタントコーチ：月野雅人 NEW



#0 SF／PF ルーズベルト･アダムス NEW



#2 PG 塚本雄貴



#4 PF テイブリオン･ドーソン



#10 PG ハンターコート NEW



#11 PF ライアン･ローガン NEW



#12 SG／SF 松本礼太 NEW



#13 SG 岩松永太郎 NEW



#14 PG 綱井勇介 NEW



#15 PF／C 鶴田美勇士 NEW



#18 SF 中務敏宏 NEW



#19 C クリス･マクラフリン NEW



#21 C デイビッド･コンゴロー



#52 SG 青山晃也



#77 SF 森山修斗 NEW