TikTokに投稿されたのは、お家に遊びに来ていた甥っ子くんと姪っ子ちゃんが帰った後の大型犬の様子です。投稿は記事執筆時点で143万回再生を突破し、「切なすぎる」「わかりやすく悲しんでるｗ」「哀愁漂う後ろ姿が愛おしい」「かわいそうだけどカワイイ」といった声が寄せられています。

【動画：遊びにきた甥っ子と姪っ子が帰ったら、玄関で…大型犬がみせた『泣ける行動』】

甥っ子と姪っ子が帰った後の大型犬

この日、甥っ子くんと姪っ子ちゃんがお家に遊びに来てくれて、シベリアンハスキーの「神（じん）」ちゃんは2人と一緒に楽しいひと時を過ごしました。そして2人が帰ってしまうと…？

なんと神ちゃんは2人がいなくなっても玄関を離れようとせず、じっとドアを見つめながらお座りしていたとか。おそらく「もしかしたら戻ってきてくれるかも」という期待を捨てられなくて、ずっと待っているのでしょう。その後ろ姿は哀愁が漂っていて、見ているこちらまで切ない気持ちになります。

切なくて健気な姿が愛おしい

もちろんいつまで待っていても、甥っ子くんと姪っ子ちゃんは戻ってきません。だんだん寂しさに耐えられなくなってきた神ちゃん。なんと「あゔ～ん」と遠吠えをして、2人を呼び寄せようとしたとか。

そしてそれでも2人が戻ってこないとわかると、「今日はもう会えないのかな。もっと一緒に遊びたかったのに」とばかりに、うなだれてしょんぼり…。

しかしすぐにパッとお顔を上げたかと思うと、「まだ諦めないぞ」というように再びドアをじっと見つめて待機し始め、飼い主さんがお名前を呼んでもスルーして玄関に留まり続けていたとか。

神ちゃんの切なくて健気な行動から、甥っ子くんと姪っ子ちゃんのことが本当に大好きなのだということが伝わってきます。きっと2人にも、神ちゃんの愛はしっかり届いていることでしょう。

この投稿には「涙が出る」「切なくなるね」「こんなに愛情深いとは…」「抱きしめてあげたい」「背中が物語ってますね」「こんなにも目に見えて寂しさを訴えてくるの尊い」「遠吠えしたあとしょぼんとしてて、可哀想なんだけどかわいすぎる」といったコメントが寄せられています。

一緒にお散歩を満喫

別の日には、神ちゃんが甥っ子くんや姪っ子ちゃんと一緒にお散歩した時の様子が投稿されています。先頭の姪っ子ちゃんは元気よく駆け足で進み、その後をついて行くのは自転車に乗った甥っ子くん。

そして神ちゃんは2人の数メートル後ろを、軽やかな足取りでトコトコ…。大好きな2人の後ろ姿を眺めながら歩く姿は、とても幸せそうだったとのこと。微笑ましい光景は、見ているだけで心が温かくなります。

残念ながら神ちゃんは天国へ旅立ってしまったそうですが、神ちゃんの可愛い姿や素敵な思い出の数々は、今でも人々に笑顔や癒しを届けてくれています。ぜひTikTokアカウント「fukusss」をチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「fukusss」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。