¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¹ÎÍ¤ÎÂè£´»î¹ç¾¡ÍøÄ¾¸å¤Ë¹âÌîÏ¢¤¬°ÛÎã¤ÎÈ¯É½¡ÄàÊÌ¤Î»ö°ÆÄ´ººá¤ÇÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñÀßÃÖ
¡¡»î¹ç½ªÎ»Ä¾¸å¤Îà°ÛÎãá¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ï£·Æü¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ£³ÆüÌÜ¤Î£±²óÀïÂè£´»î¹ç¤Ç¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤¬°°Àî»ÖÊ÷¡ÊËÌËÌ³¤Æ»¡Ë¤ò£³¡½£±¤Ç²¼¤·¤¿Ä¾¸å¡¢ÊóÆ»³Æ¼Ò¤Ë¥á¡¼¥ë¤ò°ìÀÆÁ÷¿®¡£º£Ç¯£±·î¤ËÌîµåÉôÆâ¤ÎÉô°÷´Ö¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Ë½¹Ô»ö°Æ¤¬£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¹ÎÍ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¹»Â¦¤¬Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢¸½ºßÄ´ººÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¦Âç²ñËÜÉô¤¬Æ±Æü¤ÎÂè£´»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢£²£±»þ£³£°Ê¬¤Ë°ìÀÆÁ÷¿®¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤ÎÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ö£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ë¤âÈï³²¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¸µÉô°÷¤«¤é¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤¢¤ê¡¢¹Åç¸©¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Ø¹»¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÁÊ¤¨¤Î¤¢¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¸©¹âÌîÏ¢¤«¤é¤Ï¡Ø³Ø¹»¤Ï¸µÉô°÷¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢¸½ºßÄ´ººÃæ¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤¿³Ø¹»¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤¬ÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¹ÎÍÂ¦¤Ï£±·î¤ËÉôÆâË½ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¹âÌîÏ¢Â¦¤«¤é¸·½ÅÃí°ÕÁ¼ÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£àÊÌ¤Î»ö°Æá¤òÁÊ¤¨¤ë¸µÉô°÷¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ò¼õ¤±¡¢»öÂÖ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤¯¤Î¤«¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£