¡Ö¥´¥Á¡×ÆÍÁ³¡¢¿ûÌîÈþÊæ¤¬¹ðÇò¡¡ÉÛÃÄ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ£±¿Í¤ÇÏ²¼¤Ç¿²¤Æ¤Þ¤¹¡¡¡Ö¤¨¤¨¡¼¤Ã¡ª¡©¡×¡¡É×¤Ï¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥¡¡²ÈÂ²¤È°ì½ï¤ËÌ²¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î
¡¡£·Æü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤¡¡¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ç¤Ï¡Ö²Æ¤Î¤°¤Ã¤¹¤ê²÷Ì²¥´¥Á¡ª¡×´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¿ûÌîÈþÊæ¡¢ÀÖÁ¿±ÒÆó¤¬¥²¥¹¥È»²Àï¡£¿ûÌî¤Ï¡Ö»Ò°é¤ÆÃæ¤Ê¤Î¤ÇÅÜ¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢£²¿Í¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Ãº£Ä«¤ÏÅÜÌÄ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤ËèÆüÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤ë¤Û¤¦¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ä«¤Ï£µ»þ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²Æ¤Î»þ´ü¤Î¿çÌ²¤ËÇº¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö½ë¤¯¤Æ¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£ÎäË¼¤ÏÅ¬ÅÙ¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¬¡¢¡Ö»ä¤¬½ë¤¬¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤È²ÈÂ²¤¬´¨¤¤¤Î¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤â¤¦ÉÛÃÄ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÏ²¼¤Ç¿²¤Æ¤Þ¤¹¡£ÎÃ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡¼¤Ã¡ª¡©¡×¡Ö¥Éµé¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£±£³Ç¯¤Ëºæ²í¿Í¤È·ëº§¤·¡¢£²¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¡£