8月8日に封切りとなった、菅野美穂（47）と赤楚衛二（31）がダブル主演を務めるホラー映画『近畿地方のある場所について』。撮影中、“怪奇現象”に見舞われていたことをスタッフが動画で報告し、ネットが騒然としている。「このホラーがすごい！2024年版」で第1位に選ばれた同名小説を原作にした『近畿地方のある場所について』。オカルト雑誌の編集者が行方不明になり、その同僚の赤楚演じる悠生が菅野演じるオカルトライターの