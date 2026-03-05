女優の菅野美穂（48）が難病に侵されたシングルマザー役を演じる映画『90メートル』。その完成披露上映会が2月23日に都内で行われた。ヤングケアラーにフォーカスした重いテーマの映画にもかかわらず、舞台挨拶に登壇した菅野はテンション高め。突然、息子役を演じた山時聡真（20）相手に寸劇を披露して会場を爆笑させた。【写真】菅野直筆の「おめでとう」がなんともかわいらしい…夫・堺雅人とのツーショットも菅野の爆笑寸