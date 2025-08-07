ÌµÎÁ¤Ç¤º¤ó¤À¤â¤ó¤Ë5¥«¹ñ¸ì¤ò¤·¤ã¤Ù¤é¤»¤ë²»À¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¡ÖVoiceger¡×ÅÐ¾ì¡¢¾¦ÍÑÍøÍÑ¤âOK
ÅìËÌÃÏÊý¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤º¤ó¤À¤â¤ó¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëSSS¹çÆ±²ñ¼Ò¤¬¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢ÆüËÜ¸ì¡¢¹Åì¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¤º¤ó¤À¤â¤ó¤Î²»À¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¡ÖVoiceger¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Voiceger - ¤º¤ó¤À¤â¤óÂ¿¸À¸ìTTS
https://zunko.jp/voiceger.php
Zundamon's NEW Voice is Here! | Voiceger - Free Text-to-Speech - YouTube
Mac¤äLinux¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é¤òº¬À¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ (¡·¡µ¢à¡¦)¡¶https://t.co/LRo7IjciDi— ÅìËÌ¤º¤ó»Ò¤º¤ó¤À¤â¤ó¸ø¼° (@t_zunko) August 6, 2025
º£²ó¤ÏWindowsÈÇ¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¡ÖWindowsÈÇ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿ZIP¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò²òÅà¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤¢¤ëSetup.exe¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
11.3GB¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥À¥¤¥¢¥í¥°¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡ÖOK¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
½èÍýÃæ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤òÊÄ¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦·Ù¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡ÖOK¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ð¤é¤¯ÂÔµ¡¤¹¤ë¤È¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¡¼¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡ÖNext¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÀè¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡ÖInstall¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
½èÍý¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡ÖFinish¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼Åù¤«¤éVoiceger¤òÃµ¤·¤Æµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
Voiceger¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
É½¼¨¸À¸ì¤Ï±Ñ¸ì¸ÇÄê¤Ç¤¹¡£ÀßÄê¹àÌÜ¤Ë¸À¸ìÀßÄê¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï½ÐÎÏ²»À¼¤Î´¶¾ð¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÁªÂò»è¤Ï¡ÖNeutral(ÉáÄÌ)¡×¡ÖSweet(´Å¤¤)¡×¡ÖSnippy(¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦)¡×¡ÖSexy(¿§¤Ã¤Ý¤¤)¡×¡ÖWhispering(¤µ¤µ¤ä¤À¼)¡×¡ÖMurmuring(¤Ä¤Ö¤ä¤)¡×¡ÖExhausted(Èè¤ì¤¿)¡×¡ÖSobbing(¤¹¤¹¤êµã¤)¡×¤Î8¼ïÎà¤Ç¤·¤¿¡£´¶¾ð¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î²¼¤Î¡ÖReference Text¡×¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤µ¤»¤Æ¤É¤ó¤ÊÀ¼¿§¤Ê¤Î¤«¤ò³Î¤«¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¸À¸ì¤òÁªÂò¡£Ãæ¹ñ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢ÆüËÜ¸ì¡¢¹Åì¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ë²Ã¤¨¡¢±Ñ¸ì°Ê³°¤Î4¸À¸ì¤È±Ñ¸ì¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆþÎÏ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ØÆÉ¤ß¾å¤²¤µ¤»¤¿¤¤Ê¸¾Ï¤òÆþ¤ì¡¢¡ÖGenerate Speech¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ì¤Ð´°Î»¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÉáÄÌ¤ÎÀ¼¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¡ÖË·¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤Î°ìÀá¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤µ¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¿ôÉÃ¤Î½èÍý¸å¤Ë²»À¼¤¬½ÐÎÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÆÀ¸¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤ÆÊ¹¤¯¤«¡¢¡ÖSave to File¡×¤ò²¡¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë(WAV¥Õ¥¡¥¤¥ë)¤òÊÝÂ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î²»À¼¤Ï°Ê²¼¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ï¸À¸ì¤ò±Ñ¸ì¤Ë¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡×¤Î°ìÀá¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î²»À¼¤Ï°Ê²¼¡£
±Ñ¸ì¤Ë¤·¤Æ¡ÖË·¤Á¤ã¤ó¡×¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤µ¤»¤ë¤È¡¢Ê¸¾ÏÆâ¤Ë±Ñ¸ì¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¤«¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÎãÊ¸¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¸ì¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹Åì¸ì¤òÀ¸À®¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£É¬Í×¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñ¸ì¤âÆ±¤¸¤¯¥¨¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡ÖJapanese-English Mixed¡×¤Î¸À¸ìÀßÄê¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖË·¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡×¤Ï±Ñ¸ì¤ÇÀè¤Û¤É¤ÈÆ±¤¸¤¯½ÐÎÏ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
Âå¤ï¤ê¤Ë¡ÖToday¤ÏApple¤òBuy¤·¤ÆJuice¤Ë¤·¤ÆDrink¤·¤¿¤¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤¬º®¤¸¤Ã¤¿Ê¸¾Ï¤òºîÀ®¡£ÆüËÜ¸ìÀßÄê¤À¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë±Ñ¸ìÉôÊ¬¤òÆüËÜ¸ì¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ÇÆÉ¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
±Ñ¸ìÀßÄê¤À¤È±Ñ¸ìÉôÊ¬¤À¤±¤òÍä¤ß¤Ê¤¯ÆÉ¤ß¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÖJapanese-English Mixed¡×ÀßÄê¤À¤È¡¢±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÎÈ¯²»¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÍä¤ß¤Ê¤¯ÆÉ¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£