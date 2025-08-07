¥Ð¥º¥êÇîÂ¿Èþ½÷¤¬¡ÖÅê¤²Êý¤ÈµåÂ®¤¬½÷¤Î»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡Ç÷¤ë»Ïµå¼°¡Ä¥Õ¥¡¥óÀ¼±ç¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¤Ë¡×
¿·Ã«¤¢¤ä¤«¤µ¤ó¤¬9Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯-ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç»Ïµå¼°
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼25Ëü¿Í¡¢TikTok¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿·Ã«¤¢¤ä¤«¤µ¤ó¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£9Æü¤Ë¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯-ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£²áµî¤ÎÅêµåÎý½¬¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Î±ÇÁü¤âÅº¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖÂ¤¬Ä¹¤¯¤Æ¥¥ì¥¤¡×¡Ö¥Þ¥¸±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤Ê¤É¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬½Ð¿È¤Î¿·Ã«¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¡¼¡£¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê¸½¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕ¤ÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤È¤âCM¤Ç¶¦±é¤·¡¢±óÅê¤â70¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¶¯¸ª¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡¿·Ã«¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÅÐÈÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¤ä¤±¤É¡¢µåÂ®¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¤¡¤È¡¡°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÅöÆü¤Ï¡¢100¥¥íÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åêµå¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â´¶Æ°¤ÎÍÍ»Ò¡£¡Ö¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÅê¤²Êý¤ÈµåÂ®¤¬½÷¤Î»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö½÷À¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÅê¤²¤ì¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¤¡×¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¤Ë¡×¡Ö¹â¶¶¹¨ÅÍ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡ÈÂçÂæ¡ÉÆÍÇË¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë