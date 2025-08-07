「ショウヘイが引っ張ってくれたのに…」“クラブハウスのリーダー”がイライラと猛省「我々は前進しなければならない」

ロハスが逆転負けを猛省した(C)Getty Images

ドジャースが現地時間8月6日、本拠地でのカージナルス戦に3−5で敗れた。大谷翔平が4回1失点8奪三振の力投を見せ、打っては39号2ランを放つ活躍を見せたが、勝利には結びつかなかった。

【動画】これぞリアル二刀流！大谷翔平の「信じられない」豪快39号2ラン

クラブハウスのリーダーである36歳のミゲル・ロハスは試合後、この日の逆転負けを猛省した。ドジャース専門メディア『Doger Blue』の動画内でロハスは「ショウヘイが4イニングを投げて多くの打者から三振を奪い、本塁打まで打って（チームを）引っ張ってくれたのに、シリーズをいい形で終えることができなかった。かなりイライラするけど、我々は前進しなければならない」と語っている。

守備面でもミスが生まれた。3回には先頭のジョーダン・ウォーカーの打球を二塁手のロハスが捕球できずに安打となり、この回はセーフティスクイズを決められ失点した。

さらに8回は二死一、三塁からウォーカーに中前適時打を浴びて同点に追いつかれ、中堅手のアンディ・パヘスの送球を三塁手のアレックス・フリーランドが打者走者の二塁への進塁を阻止しようとして悪送球をしてしまい失点。逆転を許してしまった。