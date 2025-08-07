【「艦船模型」新商品】 11月 発売予定

1/3000 集める軍港シリーズ NO.3 EX-3 呉軍港 (この世界の（さらにいくつもの）片隅に)戦艦大和パッケージ 特別仕様(ポストカード付き)

フジミ模型は、11月に発売を予定している艦船模型の新商品を公開した。

今回、1/3000 集める軍港シリーズより、映画「この世界の (さらにいくつもの) 片隅に」の劇中イラストを使用したポストカード2枚を封入した、終戦80年の節目に合わせた特別版「呉軍港」のほか、映画「この世界の（さらにいくつもの）片隅に」の劇中で呉に入港するあのシーンを模型にした「戦艦大和 艦橋」の特製マウスパッド付きも登場。他にも、1/700 波シリーズから「日本海軍航空母艦 赤城」や、「ちび丸艦隊 加賀 特別仕様(エッチングパーツ・木甲板シール付き)」、「日本海軍戦艦 長門 専用エッチングパーツ」など10製品がラインナップされている。

1/3000 集める軍港シリーズ NO.3 EX-3 呉軍港 (この世界の（さらにいくつもの）片隅に)戦艦大和パッケージ 特別仕様(ポストカード付き)

発送予定日：11月26日

価格：3,630円

コード：4968728401737

ポストカード

1/200 装備品シリーズ No.2 EX-6 戦艦大和 艦橋 (この世界の（さらにいくつもの）片隅に) 特別仕様(マウスパッド付き)

発送予定日：11月26日

価格：7,150円

コード：4968728020518

1/700 波シリーズ(スナップ仕様）No.8 日本海軍航空母艦 赤城

発送予定日：11月27日

価格：5,390円

コード：4968728461182

1/700 特シリーズ No.27 EX-1 日本海軍重巡洋艦 鈴谷(昭和19年/捷一号作戦)特別仕様(エッチングパーツ付き)

発送予定日：11月18日

価格：7,040円

コード：4968728433967

1/700 特シリーズ No.30 EX-2 日本海軍重巡洋艦 利根(昭和19年/捷一号作戦)特別仕様(エッチングパーツ付き)

発送予定日：11月18日

価格：6,600円

コード：4968728433974

1/700 特シリーズ No.53 EX-2 日本海軍戦艦 霧島 開戦時 特別仕様(エッチングパーツ・木甲板シール付き)

発送予定日：11月19日

価格：7,700円

コード：4968728433981

1/700 艦NEXTシリーズ NO.6 EX-1 日本海軍戦艦 比叡 特別仕様 (エッチングパーツ付き)

発送予定日：11月25日

価格：7,700円

コード：4968728461175

ちび丸戦艦シリーズ NO.10 EX-2 ちび丸艦隊 加賀 特別仕様(エッチングパーツ・木甲板シール付き)

発送予定日：11月11日

価格：4,180円

コード：4968728423289

1/700 グレードアップパーツシリーズ NO.10 日本海軍戦艦 長門 専用エッチングパーツ

発送予定日：11月19日

価格：2,640円

コード：4968728117140

1/700 グレードアップパーツシリーズ NO.124 艦NEXT 比叡 純正エッチングパーツ

発送予定日：11月25日

価格：3,850円

コード：4968728117157

