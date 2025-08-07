フジミ模型、2025年11月発売の艦船模型新商品を公開！1/3000 集める軍港シリーズより特別版「呉軍港」など10製品
フジミ模型は、11月に発売を予定している艦船模型の新商品を公開した。
今回、1/3000 集める軍港シリーズより、映画「この世界の (さらにいくつもの) 片隅に」の劇中イラストを使用したポストカード2枚を封入した、終戦80年の節目に合わせた特別版「呉軍港」のほか、映画「この世界の（さらにいくつもの）片隅に」の劇中で呉に入港するあのシーンを模型にした「戦艦大和 艦橋」の特製マウスパッド付きも登場。他にも、1/700 波シリーズから「日本海軍航空母艦 赤城」や、「ちび丸艦隊 加賀 特別仕様(エッチングパーツ・木甲板シール付き)」、「日本海軍戦艦 長門 専用エッチングパーツ」など10製品がラインナップされている。
1/3000 集める軍港シリーズ NO.3 EX-3 呉軍港 (この世界の（さらにいくつもの）片隅に)戦艦大和パッケージ 特別仕様(ポストカード付き)
発送予定日：11月26日
価格：3,630円
コード：4968728401737
ポストカード
1/200 装備品シリーズ No.2 EX-6 戦艦大和 艦橋 (この世界の（さらにいくつもの）片隅に) 特別仕様(マウスパッド付き)
発送予定日：11月26日
価格：7,150円
コード：4968728020518
1/700 波シリーズ(スナップ仕様）No.8 日本海軍航空母艦 赤城
発送予定日：11月27日
価格：5,390円
コード：4968728461182
1/700 特シリーズ No.27 EX-1 日本海軍重巡洋艦 鈴谷(昭和19年/捷一号作戦)特別仕様(エッチングパーツ付き)
発送予定日：11月18日
価格：7,040円
コード：4968728433967
1/700 特シリーズ No.30 EX-2 日本海軍重巡洋艦 利根(昭和19年/捷一号作戦)特別仕様(エッチングパーツ付き)
発送予定日：11月18日
価格：6,600円
コード：4968728433974
1/700 特シリーズ No.53 EX-2 日本海軍戦艦 霧島 開戦時 特別仕様(エッチングパーツ・木甲板シール付き)
発送予定日：11月19日
価格：7,700円
コード：4968728433981
1/700 艦NEXTシリーズ NO.6 EX-1 日本海軍戦艦 比叡 特別仕様 (エッチングパーツ付き)
発送予定日：11月25日
価格：7,700円
コード：4968728461175
ちび丸戦艦シリーズ NO.10 EX-2 ちび丸艦隊 加賀 特別仕様(エッチングパーツ・木甲板シール付き)
発送予定日：11月11日
価格：4,180円
コード：4968728423289
1/700 グレードアップパーツシリーズ NO.10 日本海軍戦艦 長門 専用エッチングパーツ
発送予定日：11月19日
価格：2,640円
コード：4968728117140
1/700 グレードアップパーツシリーズ NO.124 艦NEXT 比叡 純正エッチングパーツ
発送予定日：11月25日
価格：3,850円
コード：4968728117157
