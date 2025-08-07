【イレイナ ～雨上がりの空～】 2026年8月 発売予定 価格：27,500円

エレガントは、フィギュア「イレイナ ～雨上がりの空～」を2026年8月に発売する。価格は27,500円。

本製品は、アニメ「魔女の旅々」より、天才魔女「イレイナ」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

イラストレーターのあずーる氏が手がけた原作第20巻の表紙イラストをモチーフに立体化しており、雨上がりの澄んだ空気に包まれながら、雲間に浮かぶ彩り豊かな傘たちとともに空に舞うような一瞬を、緻密な造形と繊細な彩色によって丁寧に再現している。

風に舞うローブや長い銀髪の流れ、傘の内側に広がる星空のグラデーションなど、見どころ満載の仕上がりで、さらに差し替え表情パーツとして、愛らしい「キョトン顔」も付属しており、好みに応じて表情を変えて楽しむことができる。

「イレイナ ～雨上がりの空～」

仕様：塗装済完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約290mm（台座含む） 素材：ABS、PVC

(C)白石定規・SBクリエイティブ／魔女の旅々製作委員会

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。