YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が公開した動画に、10年間ロードサービス会社に勤務し、退職したワンタイムさんが登場した。彼は入社直後から退職に至るまでの「ドブラック」な実態と、業界の知られざる内情を赤裸々に語った。



ワンタイムさんは2015年に高校を卒業後、新卒でロードサービス会社に入社。説明では「日勤のみ」と聞いていたが、実際には夜勤や24時間勤務もあったという。業務が立て込む日は仮眠すら取れないこともあった。



入社後すぐに始まった同乗研修では、衝撃的な出来事が待っていた。体育会系の社風だとは思っていたものの、同行した先輩社員は機嫌が悪くなると顧客の目の前でも後輩をスパナで殴るような人物だった。ワンタイムさん自身も、入社1週間でスパナで殴られた経験がある。



それでも10年間続けられたのは、夜勤や歩合給があり、年齢相応では高水準の給与を得られていたからだと語る。



退職を決意した決定的な理由は、他社から引き抜かれて赴任してきた新任部長の存在だった。彼は「仕事ができる」と自称していたが、実際には説教ばかりで成果が伴わず、部下の退職が相次いだ。残された社員の業務負担は増え、24時間勤務がほぼ常態化した。



さらに、給与体系も大きく変更された。給与明細から勤務時間の記載が消え、歩合給の計算も不明瞭に。以前は事故時に一定額（5万円）を超えた修理費用は会社が負担していたが、新制度では全額自己負担となった。ワンタイムさんもかつて100万円規模の事故を起こしたが、旧制度では免責分の5万円で済んでいた。「なんで仕事しているんだろう」と自問するほどの状況だったという。



一方で、ロードサービスの仕事の醍醐味についても言及している。高速道路を塞ぐような大規模事故の現場で作業したり、警察と同様に緊急走行で現場へ向かったりする場面には独特のスリルがある。ウインチでの牽引作業など、車やバイクが好きな人にはたまらない業務内容だ。



また、業界への参入ハードルは低く、整備士の資格は不要。中型免許が必要なこともあるが、未経験でも同乗研修を通じて技術を学べるという。人手不足の影響もあり、地方でも求人は比較的容易に見つかると話す。



その一方で、「日勤のみ」としながら実際には過酷な勤務体制だったり、事故の自己負担制度が会社によって異なるといった、ブラックな実態にも注意を促している。中には、わざとトラブルを引き起こすような顧客もいるという。



過酷な労働環境と理不尽な管理職の存在が重なり、ワンタイムさんはついに退職を選んだ。しかし、その後の展開は意外なものだった。実は、退職した元同僚たちは未払い残業代の請求によって800万〜1,000万円の支払いを受けていた。ワンタイムさん自身も、現在請求の準備を進めているという。



彼が語るロードサービス業界の「ドブラック」な実態は、働く人々が直面する労働問題の縮図であり、企業における労働環境改善の必要性を改めて浮き彫りにするものだ。

