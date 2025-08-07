すき家（東京都港区）が展開する牛丼チェーン店「すき家」が、初となる夏の福袋「SUMMER BOX 2025」を8月7日午前10時から店舗・数量限定で販売します。

「2000円分クーポン」＋グッズ4点入りで2000円

同店の“夏の福袋”は今回が初登場。「夏をもっとすき家に。」をテーマに、“夏のおでかけにぴったり”なオリジナルグッズがラインアップされています。

セット内容は、「オリジナル保冷バッグ」「オリジナルレジャーシート」「オリジナルどんぶり型保冷剤」「オリジナルスマートフォンケース」「2000円分の夏のクーポン（200円×10枚）」。価格は2000円（税込み）です。

購入は1人5個まで。全国1773店舗（7月31日時点）で販売されます。数量限定につき、なくなり次第終了です。

同店初となる“夏の福袋”の登場に、SNSでは多くの反応が。「おおお！」「夏の福袋だと…」「買いに行かないと！」「これいいじゃん」「欲しい」「保冷バッグいいなぁ」「これええな」「買います」「買わねばならん」「ほしい！！！」といった声が多数集まり、反響を呼んでいます。